費城學區8/31開學 返校師生要戴口罩

費城所有學區將在8月31日起恢復面對面上課，但所有學生與教職員都必須戴口罩。圖為一名戴口罩女子行經費城市區。(美聯社)

費城 教育總監海特(William Hite)宣布，費城所有學區的校園建築將在8月31日起全天開放，一周五天，恢復面對面上課。不論新冠肺炎疫苗 接種狀態，所有學生與教職員都必須戴口罩。

海特也表示，目前也在探尋要求所有教職員接種疫苗的合法可行性。海特表示：「學習遭受疫情影響長達18個月後，我們相信教職員帶著關懷的心歡迎學生回到教室，是治癒社會疏離與情緒創傷的最佳做法。」

海特說費城學校將遵守聯邦疾病防治中心(CDC)以及費城公衛局的防疫規定，雖然學校空間可能不足，但也盡量維持三英尺的社交距離。

學校每一位教職員，每周將定期接受篩檢 ，學生若是出現症狀才需篩檢。若是曾與確診者接觸，將在接觸的七天內至少篩檢三次，若呈現陰性將可正常上下學不必隔離。若是染疫，則必須至少隔離10天。

但若是學生參加美式足球等高風險的運動，或是樂團、合唱團等活動，除非擁有完成接種證明，否則也必須每周接受篩檢。

如果父母還不放心讓子女回到學校上課，也可以將學童送到費城虛擬學院(Philadelphia Virtual Academy，PVA)。PVA將對五年級至12年級的學生開放。

學生家長艾莉莎‧希爾茲(Alisa Shields)說，她已迫不急待要將女兒送到學校了。她說：「讓女兒與同儕在一起學習相處非常重要，就算線上幼稚園老師教學不錯，但我能發現她的態度有些改變，開始對什麼事都不太感興趣。」

今年春季，當女兒一周到校上課兩次，情緒就開朗多了，「我們很開心一周能去學校五天。」

春季未恢復完全到校上課時，老師按照通風狀況，重新分配教室空間，限制室內的學生數量。雖然費城已斥資450萬元為學校添購空氣清淨機，希望能恢復正常上課模式，不過專家卻指出，清淨器無法新冠病毒。