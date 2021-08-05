我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

南京確診者赴揚州打4天麻將…讓一座城淪陷了

費城學區8/31開學 返校師生要戴口罩

編譯林育正／綜合報導
費城所有學區將在8月31日起恢復面對面上課，但所有學生與教職員都必須戴口罩。圖為一名戴口罩女子行經費城市區。(美聯社)
費城所有學區將在8月31日起恢復面對面上課，但所有學生與教職員都必須戴口罩。圖為一名戴口罩女子行經費城市區。(美聯社)

費城教育總監海特(William Hite)宣布，費城所有學區的校園建築將在8月31日起全天開放，一周五天，恢復面對面上課。不論新冠肺炎疫苗接種狀態，所有學生與教職員都必須戴口罩。

海特也表示，目前也在探尋要求所有教職員接種疫苗的合法可行性。海特表示：「學習遭受疫情影響長達18個月後，我們相信教職員帶著關懷的心歡迎學生回到教室，是治癒社會疏離與情緒創傷的最佳做法。」

海特說費城學校將遵守聯邦疾病防治中心(CDC)以及費城公衛局的防疫規定，雖然學校空間可能不足，但也盡量維持三英尺的社交距離。

學校每一位教職員，每周將定期接受篩檢，學生若是出現症狀才需篩檢。若是曾與確診者接觸，將在接觸的七天內至少篩檢三次，若呈現陰性將可正常上下學不必隔離。若是染疫，則必須至少隔離10天。

但若是學生參加美式足球等高風險的運動，或是樂團、合唱團等活動，除非擁有完成接種證明，否則也必須每周接受篩檢。

如果父母還不放心讓子女回到學校上課，也可以將學童送到費城虛擬學院(Philadelphia Virtual Academy，PVA)。PVA將對五年級至12年級的學生開放。

學生家長艾莉莎‧希爾茲(Alisa Shields)說，她已迫不急待要將女兒送到學校了。她說：「讓女兒與同儕在一起學習相處非常重要，就算線上幼稚園老師教學不錯，但我能發現她的態度有些改變，開始對什麼事都不太感興趣。」

今年春季，當女兒一周到校上課兩次，情緒就開朗多了，「我們很開心一周能去學校五天。」

春季未恢復完全到校上課時，老師按照通風狀況，重新分配教室空間，限制室內的學生數量。雖然費城已斥資450萬元為學校添購空氣清淨機，希望能恢復正常上課模式，不過專家卻指出，清淨器無法新冠病毒。

費城 篩檢 疫苗

上一則

維州女子試圖攜槍登機 雷根機場被捕

下一則

建材飛漲 工地2天被偷3次 建商怒

延伸閱讀

鼓勵教職員接種疫苗 喬治亞州亨利郡學區提供千元獎金

鼓勵教職員接種疫苗 喬治亞州亨利郡學區提供千元獎金
生活品性犯罪 費城警局試行柔性勸導不馬上逮捕

生活品性犯罪 費城警局試行柔性勸導不馬上逮捕
費城商界楷模陳永溪老先生仙逝 7/21盛大告別儀式 備極哀榮

費城商界楷模陳永溪老先生仙逝 7/21盛大告別儀式 備極哀榮
室內戴口罩 費城商家看法分歧

室內戴口罩 費城商家看法分歧
費城東南亞互助協會聯盟地上彩繪 提醒用路安全

費城東南亞互助協會聯盟地上彩繪 提醒用路安全
費城亞馬遜職業傷害最嚴重 是賓州其他員工2倍

費城亞馬遜職業傷害最嚴重 是賓州其他員工2倍

熱門新聞

確診七天後的唐興發燒情況好轉，但仍然身體虛弱很怕冷，雖然戶外高溫90度，他待在家還是需要蓋上被子保暖。(唐興提供)

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

2021-07-29 19:41
巴克利(左二)賣水賺學費，卻意外獲得饒舌歌手Trae tha Truth(左一)贊助，兄妹四人都拿到全套裝備。（ABC）

德州貧童賣水賺學費 不料一位名人登門驚喜全家

2021-07-29 21:01
伊利諾州目前完全接種後的突破性感染者，住院或死亡的比率不到2.5%。(特派員黃惠玲／攝影)

芝10親友出遊7人確診 慶幸全團完全接種均僅輕症

2021-08-03 10:54
新澤西州居民派翠西亞．迪拉西歐在自家籬笆上懸掛帶粗話的反拜登標語，而遭判撤下標語，或按日處罰250元；但經上訴新州高等法院後，市政府決定撤銷指控。(NBC紐約地方電視台截圖)

自家籬笆掛「F字」反拜登標語 居民被罰上訴 新州市府撤案

2021-07-31 17:31
麥戈斯基夫婦去年在數百名「黑人的命也是命」抗議者經過住宅旁街道時，持槍要求示威者遠離私人土地。 (美聯社)

豪宅外揮槍夫婦認罪 密州州長宣布赦免

2021-08-04 10:06
德州夫婦不相信疫苗，直到進加護病房才改觀。(ABC7畫面截圖)

不信疫苗德州夫婦染疫 雙雙進ICU後急盼子女接種

2021-08-01 21:06

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國32金領先 美27金居次 台維持2金

1張圖／東奧獎牌榜 中國32金領先 美27金居次 台維持2金
吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡

吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡
MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨

MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨
邁阿密班機對空服員伸鹹豬手 他遭膠帶五花大綁

邁阿密班機對空服員伸鹹豬手 他遭膠帶五花大綁
中防控疫情：非必要、非緊急事由 暫不簽發出入境證件

中防控疫情：非必要、非緊急事由 暫不簽發出入境證件