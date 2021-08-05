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新州高風險工作者 9/7前須接種

編譯林梅婕／綜合報導

面對新冠肺炎Delta變種病毒株造成的疫情升溫，新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)宣布，所有醫療院所、安養中心、監獄還有部分私立的醫療中心，以及被列為高風險環境的工作人員，都需要在9月7日以前接種新冠疫苗，否則將每周接受至少一次的新冠病毒篩檢

墨菲2日表示，若州內接種疫苗的人數不足，可另外強制執行，他說：「我得把話說明白，這個標準是我們的底線；如果員工們的接種比率沒有明顯的提升，我們也準備好要求所有員工強制接種，作為工作的必備條件。」

拜登總統上個月29日宣布所有聯邦政府機關任職的員工都必須接種疫苗，否則必須每周接受病毒篩檢，紐約市和加州政府也都推出類似的措施；但新州政府目前還沒打算強制所有公務人員接種疫苗，墨菲說：「我們會先從風險最高的族群開始，之後再做評估。」

事實上，新州一些大學、醫療中心和私人公司早已提前部署，強制員工或學生接種疫苗，墨菲形容這樣的趨勢恐怕已經無法阻擋：「Delta病毒的傳播和影響不容小覷，我們每天都能看到新的研究顯示，這次的變種病毒傳染性更強、而且更致命；我們也知道，要終結這場疫情最可靠方法就是接種疫苗。」

然而，有些工會組織卻出現反彈的聲音，他們表示強制接種疫苗的政策應經過集體協商；成員多達6000人的新澤西州市政僱員聯合會(AFSCME)就指出，儘管他們鼓勵所有成員盡快接種疫苗，但墨菲政府也在2日上午同意，基於「強制接種疫苗和每周定期篩檢帶來的影響進行協商」。

該組織表示：「對於即將實施的政策可能帶來哪些的影響，我們對政府開放協商的態度給予掌聲和肯定，我們也期待能找出最佳的折衷方案。」

疫苗 新澤西州 篩檢

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