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QBEDDING 8月驚喜連連 長絨棉床笠套件新花色 + 酷涼特賣會 來襲！

新澤西訊
新款兒童套件
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  喜訊不斷,隨著QBEDDING長絨棉床笠套件的新花色來襲，8月末酷涼特賣會也不甘示弱，隆重登場！被套、床笠、床單、枕套、被子全棉百搭系列，買的多省的多，任選3件享9折；4件享8.5折；8件享8折！還有酷涼超值加購雙跑道計畫以開跑。跑道一，精選夏季商品享8至8.5折優惠（天絲商品除外）；跑道二，購物滿50元（稅前）就能以超低價格購買QUEEN碼涼席。店內更多優惠哦！

  長絨棉的生長期比一般棉花多10-15天，纖維較長的長絨棉可紡出更細長的紗線，製品平滑親膚更耐用，帶有絲綢般的光澤和觸感！ 如此高要求的生長環境使得長絨棉更顯珍貴，根據國際貿易中心表示，長絨棉的產量只占全世界棉花產量的3%。

  沉穩優雅的新品不容錯過，可愛童趣令您天天好心情的兒童新款也期待溫暖您的家！各種床上涼席套件等您來選，各種尺寸齊全，還有涼席枕套哦！安全、舒適的購物環境，確保每日消毒，控制入店人數！另也可到QBedding的24小時線上網店購買，安心直送到家！ Qbedding地址：561 US-1 Suite D2, Edison, NJ 08817，週一至週日10:00am to 17:00pm，電話：732-482-9100網站：WWW.QBEDDING.COM北美總部公眾號瞭解門店最新活動資訊：Qbedding8888

酷涼特賣涼席
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長絨棉
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