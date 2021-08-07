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華人醫療服務部8/25將舉辦網絡健康知識講座 新疫期間，別忘了您的預防篩檢檢查

新澤西訊

  新冠疫情從2020年初至今已經持續近一年半，很多人因為疫情延誤了各項常規檢查，甚至一些重要的篩檢和治療，華人醫療服務部邀請到羅格斯大學醫學院家庭醫學及社區健康系教授林偉如（Karen WeiRu Lin, MD, MS）醫師，將在8月25日晚上8:30為華人社區帶來篩檢預防方面的網絡健康知識講座，這個時段不僅可以讓新澤西及美東地區的華人在工作之餘有更多機會參加，也可以方便西岸及東半球的華人朋友參加。

  在本次新布朗士維克醫院（Robert Wood Johnson University Hospital）和美門醫院（Monmouth Medical Center）的華人醫療服務部（Chinese Medical Program），以及羅格斯大學醫學院共同舉辦的講座中，主講的林偉如醫師特別強調預防甚於治療，也希望大家重視篩檢及各項預防性檢查，不要因為疫情貽誤病情及最佳治療時機，比如視力、牙齒、血液、骨質密度、癌症方面包括乳房、子宮頸、大腸、前列腺、皮膚等都要重視，她會在講座中帶給大家各方面的相關健康指導。

  林偉如醫師是羅格斯大學醫學院（Robert Wood Johnson Medical School）環球醫療副院長（Assistant Dean, Global Health），也是該醫學院家庭醫學及社區健康系教授（Professor, Family Medicine and Community Health），羅格斯大學家庭健康及多元文化主任（Director, Center for Healthy Families and Cultural Diversity）。

  您可以掃碼注冊，或通過網站註冊參加本次預防篩檢講座rwjbh.org/CMPwebinar咨詢電話: 732-923-5057或732-322-8550。

華人 篩檢 疫情

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