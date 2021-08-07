亞洲銀行推出手機銀行功能 您指尖上的銀行“親”上加“輕”

手機銀行

亞洲銀行作為一家親民的社區銀行，為了給客戶提供便利特推出手機 銀行，致力於提供高度個性化的服務以及廣泛的銀行產品和服務，幫助您以及您的家人和企業。亞洲銀行自 1999 年 6 月以來一直為費城提供服務，其目標是為客戶提供範圍不斷擴大的個人和商業金融產品，成為我們市場上的首要銀行。同時，銀行努力為尊貴的客戶，提供其他銀行無法超越的服務品質。在亞洲銀行與您分享努力工作 、儲蓄和教育的價值觀。

亞洲銀行的使命是為區域市場的個人、組織和小型企業提供個性化、優質的銀行服務。它充分瞭解客戶的特殊銀行需求，瞭解服務不足人群和貧困社區居民的社會經濟狀況；作為對他們支援的回報，銀行承諾將繼續對社區以及那些缺乏足夠資金或金融服務的社區做出服務。通過銀行的各項活動，銀行將為客戶、股東、員工和整個社區創造價值！

目前亞洲銀行推出手機銀行功能。此功能允許您使用當前的互聯網連接,從您的手持智慧設備線上進行銀行交易。使用 I Phone 的面部和指紋登錄或Android 手機上的指紋查看帳戶餘額和交易歷史，在您的亞洲銀行帳戶之間轉帳，或亞洲銀行帳戶與您在其他銀行的帳戶之間的外部轉帳。從您的移動設備快速安全地支付帳單 ，通過對支票的兩面拍照來進行移動存款，使用電子郵件或手機號碼進行安全的 P2P（人對人）匯款，簡單易操作！

如果您目前是網上、手機銀行客戶，只需下載手機應用程式並使用您當前的用戶名和密碼登錄即可。如果您不是當前的手機銀行客戶，只需下載手機應用程式，點擊“新用戶”並完成註冊過程。如需更多資訊，請致電 (215) 592-1188 與專人聯繫。銀行分行資訊：Chinatown branch: 111 N. 9th Street, Philadelphia, PA 19107Phone: (215) 592-1188Fax: (215) 592-1130 工作時間：9-5pm Monday – Friday，9-3pm Saturday； Northeast branch: 6509 Castor Avenue, Philadelphia, PA 19149 Phone: (215) 592-1188Fax: (215) 743-1007工作時間：9-5pm Monday – Friday，9-3pm Saturday；Loan office：1023 Race Street, 2nd Floor，Philadelphia, PA 19107 辦公時間：9-5pm Monday – Friday；ATM：111 N. 9th Street，Philadelphia, PA 19107（方便存款和取款）歡迎來體驗!