「我曾闖進國會大廈」新州男愛秀…被捕

新澤西州肯登郡快遞公司UPS的員工史密斯，因為曾向同事炫耀在今年初參與國會暴動事件，遭同事們告發後被逮捕。(FBI照片)

聯邦調查局(FBI )指出，新澤西州肯登郡(Camden County)一名UPS快遞公司的男性員工，因為曾向同事炫耀在今年初參與國會暴動事件，甚至展示他闖進國會大廈的影片，遭同事們檢舉後被逮捕，史密斯已被控四項聯邦罪名。

上個月29日遭逮捕的史密斯(Donald Smith)，被控的罪名包括「擅闖管制的公共建築」、「在管制建築內做出擾亂和破壞的行為」、「暴力闖進國會大廈」、以及「在國會大廈內遊行、示威和糾察」；第一起檢舉是在1月9日提出，也就是國會暴動事件後的第三天，第二起則是在1月12日及13日。

據稱，史密斯還向同事們形容，闖入國會那天「是他生命中最美好的一天」；在第二起指控紀錄中，檢舉人稱：「和我一起工作的男子向我展示一些照片和影片，是他和其他人正要衝進白宮的畫面，他還說他進入眾院議長波洛西 的辦公室。」

此外，第三起指控紀錄則是FBI收到檢舉人的一張照片，顯示史密斯人在國會大廈內。

檢舉人還向FBI表示，史密斯在1月6日當天並沒有上班；隔日到公司還向其他同仁炫耀，他在波洛西的辦公室中「度過了美好的一天」。

法律文件中並未列出史密斯的居住地址，但根據FBI追蹤他的手機 位置顯示，他在1月6日當天確實人在國會大廈內，至於那天稍早和晚間則是在肯登郡的林登沃爾德(Lindenwold)一帶。

FBI指出，史密斯的手機訊號在1月6日當天約10時8分抵達華府，一直到晚間6時24分，史密斯才離開駛向北方，按照同樣的路線在9時8分回到林登沃爾德。