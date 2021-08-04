新澤西買房大不易 巴靈頓最難

新澤西州目前的房地產供應數量正在歷史新低點，使得現在要在新澤西州買房相當不容易。(Getty Images)

新澤西州 目前的房地產供應數量正在歷史新低點，使得現在要在新澤西州買房相當不容易。專家表示，現在貸款利率 處在低點，但因為新建案減少使待售房產不足，不論是投資客或買房自住者，都不易找到合適的產品。

據統計，新州2011年時有7萬1194間待售屋，但在2016年降至5萬1010間，至今年7月更跌到只有2萬729間。地產公司奧圖集團(Otteau Group)表示，待售屋數量的減少與近十年來新建案的減少有關。1980年代時全州平均每年有超過5萬個新建案，但1990年代的建案就跌到3萬5000件；至2010年代，新建案的數量更跌破1萬，讓有意置產的民眾「無產可置」。

專家表示，新建案除增加市場待售屋數量外，也是推動已有房屋的民眾換房的動力，而換房後的舊房也會成為市場上的待售屋，如此良性循環下保持市場上的供需平衡。但近年來因為可用來蓋房子的土地愈來愈少，即使利率再低，房產都難以炒熱。

新澤西先鋒報(NJ Advance)比較各地2016年6月與2021年6月的待售屋數量，整理出本州25個待售屋下降比率最多的地方。

第一名巴靈頓(Barrington)，跌幅96.8%，接著依序為北野林(North Wildwood)88.1%、灘林(Beachwood )84%、灘海文(Beach Haven)83.8%、薩摩戴爾(Somerdale )82.9%、伊法蓮山(Mount Ephraim)82.8%、利許區東(Leisure Village East)82.7%、奧杜邦(Audubon)82.6%、小銀(Little Silver)82.5%及多佛海灘北(Dover Beaches North)82.5%。

排名10名以後，依序為柏林(Berlin)82.3%、保斯波蘿(Paulsboro)81.7%、華倫鎮(Waretown)81.5%、海港(Oceanport)81.3%、賓沙肯(Pennsauken)81.2%、詹姆斯堡(Jamesburg )80.3%、石港(Stone Harbor)80.2%、哈登菲爾德(Haddonfield)79.6%、維拉斯(Villas)79.5%、北灘海文(North Beach Haven)79.4%、巴邁拉(Palmyra)79.3%、貝瑪瓦(Bellmawr)79.3%、卡尼點(Carney’s Point)79.3%、派湖公園(Pine Lake Park)78.8%及拉法葉(Lavallette )78.3%。