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專搶高級表 2男跨州做案11起

編譯林梅婕／綜合報導

紐約南區聯邦檢察官辦公室指出，兩名男子過去陸續在新澤西州紐約州犯下多達11起搶案，嫌犯專搶珠寶商或個人持有的高級手表，贓物的最高價值高達50萬元。

檢方表示，其中兩起搶案分別發生在新澤西州的霍布肯(Hoboken)和安歌塢崖(Englewood Cliffs)；去年7月6日，霍布肯一家珠寶商先是遭到一名30歲男子里維拉(Victor Rivera)和另一名不具名的同夥搶劫，並帶走一只價值超過8萬1000元的Richard Mille頂級名牌表和其他物品。

接著在同年的8月2日，里維拉又和同夥前往安歌塢崖持槍洗劫一名一樣戴著Richard Mille手表的受害者，這次該只名表的價值超過25萬元。

本周里維拉和另一名40歲男子阿羅霍(Johan Araujo)被以追加起訴書(superseding indictment)，遭檢方指控以下罪名包括搶劫、合謀搶劫、搶劫未遂、敲詐勒索未遂、跨州運輸贓物、洗錢和槍支犯罪；根據法律文件，搶劫與搶劫未遂都是在2020年10月3日至10月27日間發生。

此外，2020年1月14日在紐約市的雷哥公園(Rego Park)，里維拉與同夥搶劫另一家珠寶商的Richard Mille名表，這次的贓物價值為所有案件中最高，超過50萬元。

檢方也表示，里維拉和與阿羅霍在其他搶案竊取的名表還包括勞力士(Rolex)、愛彼(Audemars Piguet)和百達翡麗 (Patek Philippe SA)。

里維拉於去年11月遭到指控後就一直被檢方拘留，而阿勞霍則是在23日才被逮補。

新澤西州 紐約市 紐約州

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