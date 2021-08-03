賓州餐館女老闆涉國會暴動被捕 小鎮有人憤怒有人同情

賓州凱恩鎮餐廳女老闆寶琳．包爾(右)參加1月6日的國會暴動而面臨指控。（美聯社）

賓州凱恩(Kane)一間餐廳的女老闆寶琳．包爾(Pauline Bauer)曾在1月6日前往國會暴動參加抗議，消息廣為人知後，有人打電話到她的餐廳點了一個「暴動披薩」，甚至寄信責備她是國內恐怖分子，但也有人表示理解，認為她只是為了自己的政治信仰挺身而出。

國會暴動後，許多參與者遭到親戚朋友或員工向聯邦調查局(FBI)舉報，有些人因此失去工作，或是被逮補等待審判。但許多凱恩的居民無法了解，為什麼他們的鄰居會是企圖翻轉選舉結果的川普支持者。

包爾雖然試圖擺脫陌生人的藐視，但她也承認，自己的行為的確激怒了社區的鄰居。她說：「有些人不喜歡我對政治如此熱中。」FBI表示，有人聽到她在暴動現場對警察大喊「把波洛西交出來」。

但在凱恩經營印刷店的拉尼奇(Joe Lanich)表示，小鎮上大多是努力、希望讓地方變得更好的居民，「這真的非常讓人憤怒，這是違法而且叛國的行為。」

但也有人站在包爾這邊，堅持參加抗議暴動不影響她與其他人的友情，或是讓她的生意有任何損失。客人羅賓森(Glenn Robinson)：「她也只是一般人，她有權為自己的信念挺身而出。」

類似對於國會暴動的政治傾向分歧，出現在全美各地的社區中。孟莫斯大學(Monmouth University)民調 指出，47%的共和黨 人表示，國會暴動得以被形容為「合法示威」，但僅有13%的民主黨 人同意。

美聯社與NORC公共事務研究中心(Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research)民調則指出，81%民主黨人認為，持續調查國會暴動「極為」或「非常」重要，相較之下共和黨人僅有38%。

有顧客表示，包爾過去一年對政治越來越熱中，也因此損失顧客。調查更指出，她曾利用餐廳的粉絲專頁，包下巴士呼朋引伴一起前往華府，但都遭到否認。目前她被釋放，但還未有明確審判日期，她說：「我為自己挺身而出感到驕傲。」