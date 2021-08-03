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遭上司霸凌 新州前警員提告

編譯林育正／綜合報導
新澤西州博根郡帕利塞茲公園(Palisades Park)警局的一名前警察，指控上級曾在公開場合對他吼叫，在更衣室霸凌，掐住他的頸部，甚至拿筷子攻擊，因此將上級告上法院。（取材自臉書）
新澤西州博根郡帕利塞茲公園(Palisades Park)警局的一名前警察，指控上級曾在公開場合對他吼叫，在更衣室霸凌，掐住他的頸部，甚至拿筷子攻擊，因此將上級告上法院。（取材自臉書）

新澤西州博根郡(Bergen County)一名前警察，日前將前上司一狀告上法院，他指控被告曾在公開場合對他吼叫，並於更衣室霸凌他，還掐住他的頸部，甚至拿筷子對他展開攻擊。

金恩(Samuel Kim)表示該名上級在五年前，推薦他前往帕利塞茲公園(Palisades Park)警局任職。他在2016年11月到職後，便不斷遭到虐待。博根郡高等法院的告訴文件指出：「上級認為他常幫金恩說好話，因此對他有所虧欠。」

金恩到職後，上級要求每天早上替他送女兒上學，接著還得幫他買咖啡，之後再幫他跑腿處理私事。但當金恩拒絕幫忙上級的一名紐約市警察友人後，兩人的關係開始惡化。

法院文件指出，該名紐約市警察在2018年5月要求他協助撤銷一張罰單，但金恩以避免濫用公權力為由拒絕。告訴中指出：「金恩的上級對此非常不高興，之後在餐廳對他辱罵、吼叫。自此之後，上級持續的霸凌、恐嚇和騷擾越演越烈。」

2018年11月，上級被控傳簡訊責備他支持，並且幫忙一名地方政治人物的造勢活動。2019年10月，兩人在警局更衣室起口角，上級對他怒吼，並且以韓語羞辱他。

上個月，上級更要求他到父母的家中，沒想到進門後就是一連串的辱罵，要他離職或調職，並指控金恩無法獲得信任，更拿筷子攻擊他，甚至抓住他的領帶，勒住他的脖子。當金恩成功掙脫，上級又是一陣飆罵，要他滾出房子。

隨後金恩將一連串的事件告知警司和部分同事，並且告知市議員明安迪(Andy Min，音譯)，但警方內勤部僅建議該名上級被停職40天，而非遭撤職或起訴，此外這起事件也未向地方和州檢察官通報。該名上級隨後更被升官。

告訴中也指控警方私下報復金恩，逼迫他離職；告訴控告該名上級、警局和行政區侵犯金恩憲法授與的權利，一連串的攻擊造成他永久的精神傷害。金恩目前尋求陪審團審判以及賠償金。

紐約市 警察 霸凌

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