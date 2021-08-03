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生活品性犯罪 費城警局試行柔性勸導不馬上逮捕

編譯林梅婕／綜合報導
費城警局針對「與生活品性相關的犯罪行為」處理程序進行調整，並展開試行計畫。圖為費城警察保護賓州會議中心。（Getty Images）
費城警局針對「與生活品性相關的犯罪行為」處理程序進行調整，並展開試行計畫。圖為費城警察保護賓州會議中心。（Getty Images）

費城警局(Philadelphia Police Department)釋出一項內部備忘錄，針對「與生活品性(quality-of-life)相關的犯罪行為」處理程序進行調整，並展開試行計畫；影響生活品性的犯罪包含在街道上撒尿或召妓等，試行計畫中警方會先進行勸告，而不會再像過去一樣立即開罰或逮補。

根據當地媒體Fox 29的報導，費城警局的聲明指出，犯下對生活品性造成影響的人將不會因其行為被傳喚或逮補；反之，警方初步將會以柔性勸導的方式阻止犯罪行為繼續，被勸導者之後可以自行離開。

這項試行計畫起因於2010年的一項訴訟，費城當地六名非裔居民指控警方在執行「攔截盤查」(stop and frisk)時涉及歧視，六人集體向市政府提告；隔年雙方達成和解，市府同意警察部門執行訓練時，必須要求警員在臨檢後將相關資訊輸入資料庫系統。

費城警局的聲明指出：「根據這項和解條件，府方的統計學專家分析每年費城警局臨檢的案件與不同族裔之間的差異性；到了2020年我們的專家發現，族裔不平等的現象確實存在於一些臨檢事件中。」

市府的分析專家表示：「費城警方執行有關影響生活品性的犯罪行為，可能是部分造成族裔不平等的根本原因；因此費城警局承諾，將透過不同的計畫改善我們對社區的服務，並降低族裔不平等和偏見的現象。」

備忘錄中強調，警察必須遵照以下指示包括啟動隨身攝影機、針對影響生活品性的犯罪行為進行「柔性勸導」時，需透過警方無線電吿知，並將執法過程的錄影畫面標記為「柔性勸導阻止影響生活品性的事件發生」。

費城 警察 歧視

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