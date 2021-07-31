我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山房東拿錢換鑰匙 付47.5萬趕走房客

Delta變種突破中國防線 蔓延8省22地 逾200人確診

新州駕照線上預約大爆滿 民眾無奈

編譯陳韻涵／綜合報導
新澤西州汽車監理廳新駕照線上預約系統大爆滿，申請者沮喪卻也只能持續嘗試。圖為一個監理廳辦事處外大排長龍。(abc7ny電視台截圖)
新澤西州汽車監理廳新駕照線上預約系統大爆滿，申請者沮喪卻也只能持續嘗試。圖為一個監理廳辦事處外大排長龍。(abc7ny電視台截圖)

由於今年5月新澤西州開放無證移民申請該州駕照，導致汽車監理廳的線上預約系統大爆滿，許多試圖上網預約申辦駕照的民眾，找遍23處監理站都無空檔可預約，而紛表不滿與沮喪。

MVC發言人說：「新州系統上線後，需求非常強勁，至少40萬居民符合申請標準新澤西州駕照的資格。」

截至27日上午，線上預約系統辦理首次駕照的時間段，全被預約一空，至於辦理其他更新駕照、車輛牌照等、駕照筆試等項目則仍有空缺。

新州居民葛理翰(Glenn Graham)過去幾周以來，持續幫17歲的兒子彼德(Peter)預約初學者汽車駕照申請未果，結果發現新州各城鎮的MVC辦事處未來60天的預約全數爆滿。

他找遍弗萊明頓自治市鎮(Flemington)、居住地所在的伯利恆鎮(Bethlehem)，乃至遙遠的地區，依然預約不到。

他說：「無論日夜何時查看網站，中部與北部都沒有預約時段，弗萊明頓沒有任何預約空檔，北至首府翠登市(Trenton)也沒開缺。我幾乎隨時查看，太扯了。」

葛理翰最終替彼德預約到9月中在湯姆斯河鎮(Toms River)的空檔，但該鎮距離他們家路途約90哩，表示葛理翰和彼德都必須向雇主及學校請假一天。

葛理翰表示，18日凌晨3時開放約250個空缺，但所有預約空位都在幾分鐘內秒殺。

葛理翰說，彼德一直未能取得初學者駕照，「縱然非常沮喪，也只能坦然接受」。

MVC發言人表示，持續嘗試是預約成功的唯一途徑，坦言新澤西州的MVC系統有需要改進的地方，但得先消化既有申請者，目前處理進度已經比新冠肺炎疫情之前增加25%。

MVC受疫情影響關閉四個月，如今所有職員都已接種疫苗並於本月復工；當局將招募更多職員因應大批申請者的需求，以期目前累積的業務在夏末秋初處理完畢。

駕照 新澤西州 新州

上一則

華醫關懷耆老安全 贈千支防身警報器

下一則

持槍搶劫1小時3起 芝加哥華埠人人自危

延伸閱讀

8月2日起 進入伊州監理站需戴口罩

8月2日起 進入伊州監理站需戴口罩
已完全接種 新州49人仍染疫病故

已完全接種 新州49人仍染疫病故
讓顧客酒駕釀禍 川普新州高球俱樂部認罰40萬

讓顧客酒駕釀禍 川普新州高球俱樂部認罰40萬
新州貧困居民近300萬 含80萬兒童

新州貧困居民近300萬 含80萬兒童
DMV要求更新駕照？ 其實是釣魚詐騙

DMV要求更新駕照？ 其實是釣魚詐騙
涉11起槍案 布碌崙14名青少年幫派成員落網

涉11起槍案 布碌崙14名青少年幫派成員落網

熱門新聞

確診七天後的唐興發燒情況好轉，但仍然身體虛弱很怕冷，雖然戶外高溫90度，他待在家還是需要蓋上被子保暖。(唐興提供)

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

2021-07-29 19:41
72歲的盧秀行6月4日失蹤，50天後屍體被警方發現，警方也已逮捕兇嫌塞爾斯。（費郡警方提供）

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

2021-07-24 13:01
巴克利(左二)賣水賺學費，卻意外獲得饒舌歌手Trae tha Truth(左一)贊助，兄妹四人都拿到全套裝備。（ABC）

德州貧童賣水賺學費 不料一位名人登門驚喜全家

2021-07-29 21:01
耳念珠菌（Getty Images）

CDC通報3人染耳念珠菌致死 目前無藥可治

2021-07-23 21:32
麥可拉光在臉書就有多達175萬名追隨者。( )

新冠疫苗假信息超級傳播者就是他 芝加哥醫生麥可拉

2021-07-26 14:48
經劇烈搖晃照顧男童的保母麥克奇。(福遍縣警方/ 美聯社)

男嬰腦損35年後亡 當年保母涉媒殺被捕

2021-07-27 21:20

超人氣

更多 >
擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變
香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元
苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見

苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見