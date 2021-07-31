新州駕照線上預約大爆滿 民眾無奈

新澤西州汽車監理廳新駕照線上預約系統大爆滿，申請者沮喪卻也只能持續嘗試。圖為一個監理廳辦事處外大排長龍。(abc7ny電視台截圖)

由於今年5月新澤西州 開放無證移民申請該州駕照 ，導致汽車監理廳的線上預約系統大爆滿，許多試圖上網預約申辦駕照的民眾，找遍23處監理站都無空檔可預約，而紛表不滿與沮喪。

MVC發言人說：「新州 系統上線後，需求非常強勁，至少40萬居民符合申請標準新澤西州駕照的資格。」

截至27日上午，線上預約系統辦理首次駕照的時間段，全被預約一空，至於辦理其他更新駕照、車輛牌照等、駕照筆試等項目則仍有空缺。

新州居民葛理翰(Glenn Graham)過去幾周以來，持續幫17歲的兒子彼德(Peter)預約初學者汽車駕照申請未果，結果發現新州各城鎮的MVC辦事處未來60天的預約全數爆滿。

他找遍弗萊明頓自治市鎮(Flemington)、居住地所在的伯利恆鎮(Bethlehem)，乃至遙遠的地區，依然預約不到。

他說：「無論日夜何時查看網站，中部與北部都沒有預約時段，弗萊明頓沒有任何預約空檔，北至首府翠登市(Trenton)也沒開缺。我幾乎隨時查看，太扯了。」

葛理翰最終替彼德預約到9月中在湯姆斯河鎮(Toms River)的空檔，但該鎮距離他們家路途約90哩，表示葛理翰和彼德都必須向雇主及學校請假一天。

葛理翰表示，18日凌晨3時開放約250個空缺，但所有預約空位都在幾分鐘內秒殺。

葛理翰說，彼德一直未能取得初學者駕照，「縱然非常沮喪，也只能坦然接受」。

MVC發言人表示，持續嘗試是預約成功的唯一途徑，坦言新澤西州的MVC系統有需要改進的地方，但得先消化既有申請者，目前處理進度已經比新冠肺炎疫情之前增加25%。

MVC受疫情影響關閉四個月，如今所有職員都已接種疫苗並於本月復工；當局將招募更多職員因應大批申請者的需求，以期目前累積的業務在夏末秋初處理完畢。