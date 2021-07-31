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新海中文學校戶外招生 百人歡聚

新澤西州訊
新州新海中文學校日前在含德市菲利浦公園舉辦戶外招生活動，眾多嘉賓到場。(新海中文學校提供)
新州新海中文學校日前在含德市菲利浦公園舉辦戶外招生活動，眾多嘉賓到場。(新海中文學校提供)

新州新海中文學校日前在含德市菲利浦公園舉辦戶外招生活動，近百人參加；校方現場接受學生註冊，提供便當、春捲和披薩，展示了學生的藝術作品和多項表演，校務顧問吳繼為為小朋友吹了很多彩色氣球。

活動由胡際敏主持，楊一中校長感謝中華民國僑務委員會的贊助和老師及行政人員辛苦工作，在經過一年多的網課後，9月將恢復實體課程；紐約華僑文教服務中心副主任林威廷到場打氣，帶來摸彩獎品和DIY燈籠。

新澤西中文學校協會會長江海寧、中華民國僑務諮詢委員戴松昌等嘉賓，一起欣賞了十多位同學和老師練習八佾舞，這將是新海中文學校9月25日祭孔大典的重頭戲。

教務主任林依靜介紹了新學年使用的新課本：中華民國僑務委員會編輯的 「學華語向前走」，明年還將增加漢字打字比賽；文化主任李萍表示，新學年課程多元，還有瑜伽和網球課。

新海舞龍隊在「龍的傳人」音樂下，舞著金龍在觀眾眼前飛騰穿越； 新海跳舞班的學生表演「茉莉花」、「絲路」、「木蘭」和「蓮花」等舞蹈； 新海扯鈴隊也展示多項技巧；還有曾安麗老師的瑜伽和茱莉亞老師的防身術；校務顧問吳繼為給孩子們吹了很多氣球；「相聚歡」活動在摸彩活動中落幕。

新海高中學生簡愷泠表示，她從四歲開始到新海中校上課，家中三位姊妹除了學習中文，也學習民族舞蹈；她說總是期待新海舉辦的節日活動，還經常去做社區服務。

新海中文學校正接受註冊，招收四歲以上學生，詳情可參網站：www.jscsnj.org，或電郵：[email protected]

紐約 招生 新澤西

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