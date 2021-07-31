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為工程拆民宅 新州法官勒令暫停

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州皮斯卡特維市政府原定本周即將拆除羅格斯大學附近的一處民宅，卻遭密德薩士郡上級法院勒令暫停。(示意圖，Getty Images)
新澤西州皮斯卡特維市政府原定本周即將拆除羅格斯大學附近的一處民宅，卻遭密德薩士郡上級法院勒令暫停。(示意圖，Getty Images)

新澤西州羅格斯大學(Rutgers University)附近一處民宅長期具有公共爭議，皮斯卡特維(Piscataway)市政府原定本周拆除，卻遭密德薩士郡(Middlesex County)上級法院勒令暫停。

市府委任的工程師指出，由於下水道管線新建計畫將經過一處位於皮斯卡特維河道公路(River Road)1126號的民宅底下，加上為拓寬一旁的市府公園，故需拆除這棟所有權屬於帕格利亞夫婦(Cindy and Andrew Paglia)的民宅。

帕格利亞夫婦多次反映府方未能提供房屋拆除有利於公共需求的證明，例如提供新增溢流管線設計圖等，該夫婦發言人阿米拉托(Thom Ammirato)也表示：「我們缺少的東西很多，這一切都不合理。」

法官勒布朗(Vincent Le Blon)26日宣判，在上訴聽證會舉行之前，禁止府方觸及民宅本身及車庫進行拆除工程。

帕格利亞夫婦自2016年以來不斷為該棟房屋的土地徵收權與市府抗爭，這棟房屋過去大多出租給附近的大學和研究生，但今年因為新冠疫情的影響，都還沒有人入住。

阿米拉托還指出，帕格利亞夫婦在21日收到府方通知，稱26日將進行拆除工程，甚至市府早在24日就已著手先移除部分家具。

不過市府代表律師瓊斯(Ryan Jones)曾在2018年3月向帕格利亞夫婦發函，指「為增加羅格斯大學體育館的下水道排放量，新建的管線將會直接經過河道公路1126號」；瓊斯形容，市府希望該工程能達到最符合成本效益的結果，並打造一套效能最好的下水道，但該棟民宅卻阻擋了管線的去路。

帕格利亞夫婦表示，市府還曾向他們發出禁止令，指控他們違法出租民宅；但法律文件指市府的說法「毫無證據」。

另外，根據法院的紀錄，市府曾依照第三方評估結果，向帕格利亞夫婦提供35萬5000元作為放棄民宅的代價，但該夫婦要求120萬元。

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