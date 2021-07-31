反拜登標語含粗話被罰 居民上訴 新州市府撤案

新澤西州居民派翠西亞．迪拉西歐在自家籬笆上懸掛帶粗話的反拜登標語，而遭判撤下標語，或按日處罰250元；但經上訴新州高等法院後，市政府決定撤銷指控。(NBC紐約地方電視台截圖)

新澤西州 羅雪公園市(Roselle Park)居民派翠西亞．迪拉西歐(Patricia Dilascio)因在自家籬笆上懸掛帶有「F字」的反拜登 標語，而遭市府罰鍰；一審法院判決迪拉西歐敗訴，應撤下標語，或按日處罰每日250元罰鍰，但上訴到州高等法院後，市府決定撤銷指控。

迪拉西歐的女兒安德莉亞．迪克(Andrea Dick)表示，他們懸掛10個標語，其中只有三個涉及F字的髒話。但市長西諾瑞羅(Joseph Signorello)卻說，市自治條例中有規定「禁止於市內公開展示任何猥褻物或猥褻行為」，再加上因為附近有小學，因此有學生家長投訴。市長於是指示當地執法部門官員對他們發出警告函，要求限期撤除。

由於期限逾期後迪拉西歐仍拒絕撤除標語，因此檢察官以此條例起訴迪拉西歐。一審法院認為自治條例的規定並未違憲，指出「被告仍有其他方法，得表達其對特定政治議題的態度。且本案爭點單純只是用字遣詞的爭議，不須上綱至言論自由的保護」，因此判決迪拉西歐需撤下含有「F字」的三個標語，否則將每日處250元的罰鍰。

迪拉西歐不服提起上訴，案經高等法院受理，市府最終撤銷指控。迪拉西歐的律師、新澤西州美國公民 自由聯盟(ACLU)執行主任辛哈(Amol Sinha)對於市府撤控表示歡迎，他指出本案的撤銷不只是迪拉西歐一家及全體新州民眾的勝利，更是憲法增修條文第一條的勝利。

市長西諾瑞羅表示，市府撤訴是出於經費考量，不是認同迪拉西歐的行為；並指出經此一事後，市府將更明確地規範什麼樣的字眼不能出現。