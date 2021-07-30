室內戴口罩 費城商家看法分歧

費城 新冠確診病患的年齡層逐漸下降，大多數為無法接種疫苗的12歲以下群體；官員呼籲已接種疫苗者在室內公共場合恢復戴口罩 的防疫 規定，業者及商會反應兩極。

費城整體確診率近期逐漸回升，22日的兩周平均每日新增確診數來到64例，為6月底、7月初24例的近三倍。

部分業主迅速配合當局防疫規範，費城南部泰國餐廳「卡拉亞」(Kalaya)老闆娘丘塔提普‧桑塔拉農(Chutatip "Nok" Suntaranon)要求員工自23日起恢復戴口罩。

代表費城地區60萬名勞工的領導「大費城商會」(Chamber of Commerce for Greater Philadelphia)公關顧問蘇珊‧賈克布森(Susan Jacobson)表示，這對高危險族群而言，利多於弊。

「大費城商會」呼籲會員接受戴口罩的成本效益，賈克布森說：「暫時戴口罩並不是很大的負擔，我們依然可以上班、享受中央市(Center City)的福利，若需要其他防疫措施以保障居民生活，我們全都支持。」

西費城走廊合作(West Philadelphia Corridor Collaborative)主席瓊斯(Jabari K. Jones)則擔心，新規定可能拖累經濟復甦，「顧客覺得，因為打過疫苗而能安全外出消費」，要求已接種者戴口罩的新建議，「可能影響商店亟需的業績和營收」。

瓊斯不建議商家恢復讓員工戴口罩的規定，「但業者可以採取任何讓員工及顧客感到安全舒適的策略。」

費城宣布放寬口罩防疫指南後，許多餐廳跟進解除員工戴口罩的規定數周，如今卻峰迴路轉。

中央市義大利餐館「拉奎拉妙咖啡」(Gran Caffe L'Aquila)老闆隆戈(Riccardo Longo)表示，經歷過去16個月的(防疫)法規與指南變動，他強烈思考恢復員工口罩令，他不想再(受疫情影響而)停業。