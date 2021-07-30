走過低潮 新州皮爾森出征東奧鐵人三項藏手足之愛

今年代表美國隊出征東奧鐵人三項的選手，包括來自新澤西州的皮爾森。圖為皮爾森(左)參加東奧比賽。(美聯社)

鐵人三項是體育賽事中最耗體力的運動項目之一，參賽者須連續完成游泳 、腳踏車、長跑三項運動，且其間更衣的時間亦計算在內。今年代表美國 隊出征東奧鐵人三項的選手，包括來自新澤西州皮爾森(Morgan Pearson)，台上一分鐘，台下十年功，今年的東京奧運 會，對皮爾森而言意義不凡。

打從皮爾森開始就鐵人三項訓練以來，就一直懷揣著有朝一日進軍奧運的夢想。然而，2016年參加里約熱內盧奧運預賽時，在美國代表隊選拔階段就慘遭淘汰。賽場失意的他一度在2017年時打算放棄鐵人三項運動項目，他說：「這就有點像『高爾夫球也瘋狂』(Happy Gilmore)那部電影講的一樣，主人翁明明就對高爾夫球有天賦，卻夢想當一名曲棍球球員。」

皮爾森表示，他也知道自己的身體狀態非常適合鐵人三項運動，只是一時失意讓他萌生退出的念頭。但幸好在哥哥安德魯(Andrew Pearson)的幫助下，走出生涯的低潮，加緊腳步訓練。他說：「我哥哥也認為我的身體狀況適合鐵人三項競技，他是我開始游泳和跑步的重要推手。」

最終，皮爾森的努力沒有白費，美國奧委會鐵人三項對他青眼相加，招募他參加2020東京奧運排位賽。正當皮爾森要與哥哥分享入選的喜悅時，哥哥安德魯卻在睡夢中辭世。皮爾森為了紀念哥哥對他的意義，在預賽取得第三名的佳績，順利獲取進軍東奧的門票。

皮爾森說：「成功打入東奧大概是自哥哥過世以來最積極的一件事，對我和家人們而言都是相當重要的一刻。哥哥生前總是陪我訓練，我知道在東奧的比賽場地上，我並不孤單。」