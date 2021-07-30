我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／李蘇妮奪金圓夢 曾買不起平衡木 父親手為她造一個

「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

走過低潮 新州皮爾森出征東奧鐵人三項藏手足之愛

編譯柯立偉／綜合報導
今年代表美國隊出征東奧鐵人三項的選手，包括來自新澤西州的皮爾森。圖為皮爾森(左)參加東奧比賽。(美聯社)
今年代表美國隊出征東奧鐵人三項的選手，包括來自新澤西州的皮爾森。圖為皮爾森(左)參加東奧比賽。(美聯社)

鐵人三項是體育賽事中最耗體力的運動項目之一，參賽者須連續完成游泳、腳踏車、長跑三項運動，且其間更衣的時間亦計算在內。今年代表美國隊出征東奧鐵人三項的選手，包括來自新澤西州皮爾森(Morgan Pearson)，台上一分鐘，台下十年功，今年的東京奧運會，對皮爾森而言意義不凡。

打從皮爾森開始就鐵人三項訓練以來，就一直懷揣著有朝一日進軍奧運的夢想。然而，2016年參加里約熱內盧奧運預賽時，在美國代表隊選拔階段就慘遭淘汰。賽場失意的他一度在2017年時打算放棄鐵人三項運動項目，他說：「這就有點像『高爾夫球也瘋狂』(Happy Gilmore)那部電影講的一樣，主人翁明明就對高爾夫球有天賦，卻夢想當一名曲棍球球員。」

皮爾森表示，他也知道自己的身體狀態非常適合鐵人三項運動，只是一時失意讓他萌生退出的念頭。但幸好在哥哥安德魯(Andrew Pearson)的幫助下，走出生涯的低潮，加緊腳步訓練。他說：「我哥哥也認為我的身體狀況適合鐵人三項競技，他是我開始游泳和跑步的重要推手。」

最終，皮爾森的努力沒有白費，美國奧委會鐵人三項對他青眼相加，招募他參加2020東京奧運排位賽。正當皮爾森要與哥哥分享入選的喜悅時，哥哥安德魯卻在睡夢中辭世。皮爾森為了紀念哥哥對他的意義，在預賽取得第三名的佳績，順利獲取進軍東奧的門票。

皮爾森說：「成功打入東奧大概是自哥哥過世以來最積極的一件事，對我和家人們而言都是相當重要的一刻。哥哥生前總是陪我訓練，我知道在東奧的比賽場地上，我並不孤單。」

東京奧運 美國 游泳

上一則

大芝加哥增4郡列感染熱區 室內應戴口罩

下一則

喬州眾議長提議 提供警察千元獎金

延伸閱讀

東奧／中國男子游泳首金 汪順200米混合泳奪冠

東奧／中國男子游泳首金 汪順200米混合泳奪冠
東奧／香港「女飛魚」何詩蓓100米自由式 再奪銀牌

東奧／香港「女飛魚」何詩蓓100米自由式 再奪銀牌
東奧／陣容排錯？ 澳洲女子游泳接力被轟 金牌拱手讓中國

東奧／陣容排錯？ 澳洲女子游泳接力被轟 金牌拱手讓中國
東奧撐竿跳爆疫情 美「奪牌希望」退賽

東奧撐竿跳爆疫情 美「奪牌希望」退賽
東奧／印度舉重摘銀 她終生披薩吃到飽、看電影不用錢

東奧／印度舉重摘銀 她終生披薩吃到飽、看電影不用錢
高球／南韓名將征戰東奧 非為排名或獎金 理由不便明說

高球／南韓名將征戰東奧 非為排名或獎金 理由不便明說

熱門新聞

72歲的盧秀行6月4日失蹤，50天後屍體被警方發現，警方也已逮捕兇嫌塞爾斯。（費郡警方提供）

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

2021-07-24 13:01
確診七天後的唐興發燒情況好轉，但仍然身體虛弱很怕冷，雖然戶外高溫90度，他待在家還是需要蓋上被子保暖。(唐興提供)

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

2021-07-29 19:41
耳念珠菌（Getty Images）

CDC通報3人染耳念珠菌致死 目前無藥可治

2021-07-23 21:32
巴克利(左二)賣水賺學費，卻意外獲得饒舌歌手Trae tha Truth(左一)贊助，兄妹四人都拿到全套裝備。（ABC）

德州貧童賣水賺學費 不料一位名人登門驚喜全家

2021-07-29 21:01
麥可拉光在臉書就有多達175萬名追隨者。( )

新冠疫苗假信息超級傳播者就是他 芝加哥醫生麥可拉

2021-07-26 14:48
經劇烈搖晃照顧男童的保母麥克奇。(福遍縣警方/ 美聯社)

男嬰腦損35年後亡 當年保母涉媒殺被捕

2021-07-27 21:20

超人氣

更多 >
圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌
「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一
曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊

曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊
阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震

阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震