賓州共和黨州長參選人格羅高速公路車禍 1重機騎士亡
賓州共和黨籍州長候選人格羅(Charlie Gerow)，上周駕車行經賓州切斯特郡(Chester County)高速公路一處收費站時，發生一起死亡車禍，格羅本人雖未受重傷，但這起事故造成一名重型機車騎士死亡，高速公路並為此事故關閉長達七個小時。
格羅的發言人海利(Kevin Harley)說：「格羅確實是事發當時的駕駛，目前正與執法部門通力合作，調查事故的原因，且有信心調查結果出爐後，將還他一個清白，證實他不需負事故肇事責任。此外，調查結果出爐前，格羅本人不會對外回應此事，尊重執法機關的調查。」
切斯特郡警方已公布車禍細節，表示死亡的重機騎士是現年30歲、來自布拉德福德郡(Bradford County)的艾伯特(Logan Carl Abbott)，當時與格羅所駕駛的賓士同為西行車輛。
警方發言人米勒(Brent Miller)表示，相關調查正在進行中，還不確定是否第三台車輛涉及這起車禍，並呼籲事發當時行經該處的目擊證人踴躍提供相關線索。
事發當時正在高速公路進行工程的工人弗吉特(Nicholas Forgette)表示，當時他正在收費站的東向車道施工，突然間西向車道一輛高速奔馳的轎車迸出大量火花，並傳來刺耳撞擊聲，所有施工人員都同時被嚇到了；他說：「所有人臉上都看起來不可置信的樣子，畢竟這種事情不是天天看得到的。」
格羅長期以來在賓州哈里斯堡(Harrisburg)擔任共和黨策士，6月才宣布將投入州長選舉。他表示，自己出生於巴西，被美國傳教士收養後才來到美國，因此自己的拉丁裔背景，將能夠吸引來自拉美選民的支持。他的競選政見，側重在疫情後的招商與經濟重建，矢言將讓賓州成為一個「受企業歡迎」的州。
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