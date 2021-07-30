賓州共和黨州長參選人格羅高速公路車禍 1重機騎士亡

賓州共和黨籍州長候選人格羅上周駕車行經賓州切斯特郡高速公路的收費站時，發生一起車禍，格羅本人雖未受重傷，但這起事故造成一名重機騎士死亡。(取材自推特)

賓州 共和黨籍州長候選人格羅(Charlie Gerow)，上周駕車行經賓州切斯特郡(Chester County)高速公路一處收費站時，發生一起死亡車禍 ，格羅本人雖未受重傷，但這起事故造成一名重型機車騎士死亡，高速公路並為此事故關閉長達七個小時。

格羅的發言人海利(Kevin Harley)說：「格羅確實是事發當時的駕駛，目前正與執法部門通力合作，調查事故的原因，且有信心調查結果出爐後，將還他一個清白，證實他不需負事故肇事責任。此外，調查結果出爐前，格羅本人不會對外回應此事，尊重執法機關的調查。」

切斯特郡警方已公布車禍細節，表示死亡的重機騎士是現年30歲、來自布拉德福德郡(Bradford County)的艾伯特(Logan Carl Abbott)，當時與格羅所駕駛的賓士同為西行車輛。

警方發言人米勒(Brent Miller)表示，相關調查正在進行中，還不確定是否第三台車輛涉及這起車禍，並呼籲事發當時行經該處的目擊證人踴躍提供相關線索。

事發當時正在高速公路進行工程的工人弗吉特(Nicholas Forgette)表示，當時他正在收費站的東向車道施工，突然間西向車道一輛高速奔馳的轎車迸出大量火花，並傳來刺耳撞擊聲，所有施工人員都同時被嚇到了；他說：「所有人臉上都看起來不可置信的樣子，畢竟這種事情不是天天看得到的。」

格羅長期以來在賓州哈里斯堡(Harrisburg)擔任共和黨策士，6月才宣布將投入州長選舉。他表示，自己出生於巴西，被美國 傳教士收養後才來到美國，因此自己的拉丁裔背景，將能夠吸引來自拉美選民的支持。他的競選政見，側重在疫情後的招商與經濟重建，矢言將讓賓州成為一個「受企業歡迎」的州。