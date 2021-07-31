費城商界楷模陳永溪老先生仙逝 7/21盛大告別儀式 備極哀榮

陳府家人大合照。

費城 協勝公會元老陳姿令慈父陳永溪老先生7月16日與世長辭，於7月21日在費城永豐殯儀館舉行佛教拜祭儀式並瞻仰遺容。新冠疫情期間，為公眾健康安全考慮，陳府家人謝絕各界親友的親臨拜祭，但費城市議員鮑比·黑楠(Bobby Henon)、6分警局官員、眾多費城僑領、各界親朋好友約300多人依然出席了追悼儀式，並贈送花圈、賻儀，登報哀悼。

陳永溪老先生祖籍中國福建省福州市長樂區象嶼村，七十年代舉家移居美國，在費城開設外賣餐館，一家人同心同德，在異國他鄉創業，不屈不撓，歷經艱辛。餐館生意紅火，頗有成就，並於1983年在費城唐人街創辦可容納千人進餐的醉仙樓大酒家。陳老先生待人和藹可親，熱心助人，夫妻二人攜手扶持，相濡以沫, 勤儉持家，含莘茹苦養育7個兒女，子孫眾多，四代同堂，是兒女們心中的好慈父，也是孫輩心中最慈祥的祖父。同時，陳老先生還熱心公益慈善事業，心系祖國，捐贈善款回鄉修路建橋，造福鄉梓。每年春節均捐助善款予各社團公所，在2019年慷慨解囊，捐助費城中華公所5000美元，支持中華公所服務僑胞、開展文化教育 等工作，高風亮節，世人楷模。陳老先生給晚輩留下了寶貴的精神財富，願他的崇高品格永垂不朽，慈愛精神常駐人間。

陳姿追憶父親生平，感嘆歲月無情催人老，如今，父親走完了漫漫人生的最後一程，後輩只能在深切的回憶中去品味他曾經的給予。陳老先生的一生，是華人在美艱苦創業的縮影，展現了華裔 刻苦耐勞、勤勞創業的奮鬥精神。今雖乘鶴遊仙，但他壽終德在，典範長存。

陳老先生對孩子們教育嚴謹，孩子們均學業有成，事業成功。長子陳建開為費城華埠社區知名人士，開設建築顧問公司；次子陳建閃為醫學博士，著名肺部呼吸專家；長女陳慧經營遠近聞名的金城大酒家，二女陳姿為費城傑出優秀僑領，積極參與社區活動，對各項社區工作貢獻良多，功績卓著，譽滿國內外，是費城協勝公會手足們的好領導，更是首位榮獲費城市議會頒發優秀社區貢獻獎的華裔女性。

當天追悼儀式由劉榮任主持。禮畢，隨即移靈出殯，安葬於富麗山墓園（Forest Hills Cemetery）自置壽地安息。