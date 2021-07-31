我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山房東拿錢換鑰匙 付47.5萬趕走房客

Delta變種突破中國防線 蔓延8省22地 逾200人確診

費城商界楷模陳永溪老先生仙逝 7/21盛大告別儀式 備極哀榮

費城訊
陳府家人大合照。
陳府家人大合照。

  費城協勝公會元老陳姿令慈父陳永溪老先生7月16日與世長辭，於7月21日在費城永豐殯儀館舉行佛教拜祭儀式並瞻仰遺容。新冠疫情期間，為公眾健康安全考慮，陳府家人謝絕各界親友的親臨拜祭，但費城市議員鮑比·黑楠(Bobby Henon)、6分警局官員、眾多費城僑領、各界親朋好友約300多人依然出席了追悼儀式，並贈送花圈、賻儀，登報哀悼。

  陳永溪老先生祖籍中國福建省福州市長樂區象嶼村，七十年代舉家移居美國，在費城開設外賣餐館，一家人同心同德，在異國他鄉創業，不屈不撓，歷經艱辛。餐館生意紅火，頗有成就，並於1983年在費城唐人街創辦可容納千人進餐的醉仙樓大酒家。陳老先生待人和藹可親，熱心助人，夫妻二人攜手扶持，相濡以沫, 勤儉持家，含莘茹苦養育7個兒女，子孫眾多，四代同堂，是兒女們心中的好慈父，也是孫輩心中最慈祥的祖父。同時，陳老先生還熱心公益慈善事業，心系祖國，捐贈善款回鄉修路建橋，造福鄉梓。每年春節均捐助善款予各社團公所，在2019年慷慨解囊，捐助費城中華公所5000美元，支持中華公所服務僑胞、開展文化教育等工作，高風亮節，世人楷模。陳老先生給晚輩留下了寶貴的精神財富，願他的崇高品格永垂不朽，慈愛精神常駐人間。

  陳姿追憶父親生平，感嘆歲月無情催人老，如今，父親走完了漫漫人生的最後一程，後輩只能在深切的回憶中去品味他曾經的給予。陳老先生的一生，是華人在美艱苦創業的縮影，展現了華裔刻苦耐勞、勤勞創業的奮鬥精神。今雖乘鶴遊仙，但他壽終德在，典範長存。

  陳老先生對孩子們教育嚴謹，孩子們均學業有成，事業成功。長子陳建開為費城華埠社區知名人士，開設建築顧問公司；次子陳建閃為醫學博士，著名肺部呼吸專家；長女陳慧經營遠近聞名的金城大酒家，二女陳姿為費城傑出優秀僑領，積極參與社區活動，對各項社區工作貢獻良多，功績卓著，譽滿國內外，是費城協勝公會手足們的好領導，更是首位榮獲費城市議會頒發優秀社區貢獻獎的華裔女性。

  當天追悼儀式由劉榮任主持。禮畢，隨即移靈出殯，安葬於富麗山墓園（Forest Hills Cemetery）自置壽地安息。

費城 教育 華裔

上一則

新澤西Edison樂天廣場超市 產品優質新鮮 貨品齊全 每週有特價品推出

下一則

華咨處學齡兒童中心招生中 為孩子們提供安全/開心的成長樂園

延伸閱讀

華人尋根之家…費城華人華僑博物館將開放

華人尋根之家…費城華人華僑博物館將開放
費城亞馬遜職業傷害最嚴重 是賓州其他員工2倍

費城亞馬遜職業傷害最嚴重 是賓州其他員工2倍
費城解封 多項民生服務卻未恢復

費城解封 多項民生服務卻未恢復
賀美國國慶 費城協勝公會歌舞晚會熱鬧

賀美國國慶 費城協勝公會歌舞晚會熱鬧
費城亞裔男槍擊老父、兄弟 1人命危

費城亞裔男槍擊老父、兄弟 1人命危
不甩禁令 費城疫期間掀養雞潮

不甩禁令 費城疫期間掀養雞潮

熱門新聞

確診七天後的唐興發燒情況好轉，但仍然身體虛弱很怕冷，雖然戶外高溫90度，他待在家還是需要蓋上被子保暖。(唐興提供)

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

2021-07-29 19:41
72歲的盧秀行6月4日失蹤，50天後屍體被警方發現，警方也已逮捕兇嫌塞爾斯。（費郡警方提供）

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

2021-07-24 13:01
巴克利(左二)賣水賺學費，卻意外獲得饒舌歌手Trae tha Truth(左一)贊助，兄妹四人都拿到全套裝備。（ABC）

德州貧童賣水賺學費 不料一位名人登門驚喜全家

2021-07-29 21:01
耳念珠菌（Getty Images）

CDC通報3人染耳念珠菌致死 目前無藥可治

2021-07-23 21:32
麥可拉光在臉書就有多達175萬名追隨者。( )

新冠疫苗假信息超級傳播者就是他 芝加哥醫生麥可拉

2021-07-26 14:48
經劇烈搖晃照顧男童的保母麥克奇。(福遍縣警方/ 美聯社)

男嬰腦損35年後亡 當年保母涉媒殺被捕

2021-07-27 21:20

超人氣

更多 >
擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美衝第一

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變

CDC：Delta病毒傳染力堪比水痘 恐引發重症 這場戰爭已轉變
香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元
苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見

苗族姑娘摘金 明州鄉親尖叫飆淚：終於被世界看見