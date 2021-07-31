皇佳商業銀行慶祝新州Edison分行新張 8月15日前開戶有各種免費保險箱優惠

皇佳商業銀行新澤西Edison分行新張，以嶄新面貌服務廣大華人客戶。為慶祝新張，即日起至8月15日前開戶有各種免費保險箱優惠，還有精美禮品贈送，歡迎大家前往諮詢。

該行客戶開設保管箱優惠僅適用於07/15/2021至08/15/2021愛迪生分行,如果您符合下列任一選項:

選項 1：新開個人支票 帳戶 (提供一個3x5 的保管箱第一年免費) 。

選項 2：新開一年或一年以上$10,000 ~ $49,999.99 定存和個人支票或個人儲蓄 帳戶(提供一個5x5 的保管箱第一年免費).

選項3：新開一年或一年以上$50,000 定存加個人支票或個人儲蓄帳戶(提供一個3x10 的保管箱第一年免費,第二年半價優待)

選項4：新開商業支票帳戶(提供一個5x5 的保管箱第一年免費) ，需要符合最低開戶存款要求開設個人支票或儲蓄帳戶或商業支票帳戶。

*如果客戶在一年內關閉帳戶，免費保管箱將同時終止。此優惠可由皇佳商業銀行自行決定更改或終止。

皇佳商業銀行秉持社區銀行個人化服務特質並兼具大型銀行服務品質, 為個人及商業客戶提供完整及創新的銀行服務。提供商業貸款 ，住宅貸款及小型商業貸款以服務當地華人社區。銀行的職員擁有多年服務社區的工作經驗，並與客戶分享共同的公司文化，幫助客戶瞭解他們的需要，客制化銀行產品，並提供優質化客戶服務。皇佳相信憑藉著緊密的社區關係，豐富的業界知識及快速的客戶回應，有利於立足於激烈的市場競爭。

皇佳商業銀行2008年11月成立其總部於洛杉磯，並迅速將分行服務區域擴展至南加州，內華達州，紐約，新澤西及芝加哥：2011年併購拉斯維加斯市的第一亞洲銀行及奧斯納的范杜拉郡商業銀行；2013年併購橘郡的世界華商銀行；2014年獲The Findley Reports評為“超級（Super Premier）”狀態；2016年併購洛杉磯的宏基銀行，認證為社區發展金融機構（CDFI），獲頒國立美亞聯盟長頸鹿獎，並且獲S&P Global Market Intelligence評比為資產介於10億到100億之間營運最佳的社區銀行的第三名；2017年皇佳商業金控於納斯達克上市，代號為RBB；銀行還獲S&P Global Market Intelligence評比為資產介於10億到100億之間營運最佳的社區銀行的第二名；2018年合併紐約恒通銀行；2020年合併芝加哥高寶銀行。皇佳商業銀行伴隨你一起成長、成功。勵志做到知道你，瞭解你，才能更好更精準的提供金融服務，成為您真正值得信賴的財務諮詢機構。

皇佳商業銀行Edison分行地址:561 US Route 1, Suite C1, Edison, NJ 08817 (大華超市旁) ，電話:848-264-4531， 傳真:732-317-9508，營業時間: 週一至週四 9:00AM-4:30PM；週五9:00AM-6:00PM。