費城東南亞互助協會聯盟地上彩繪 提醒用路安全

東南亞互助協會聯盟與當地商家和居民的協商後，開始在街道上彩繪各種花卉的圖案。圖為該組織舉辦活動。(SEAMAAC網站)

東南亞互助協會聯盟(Southeast Asian Mutual Assistance Association Coalition，SEAMAAC)自2019年開始勾勒在街道地上繪製畫作的藍圖，經過與當地商家和居民的協商後，獲得騎士基金會(Knight Foundation)以新興冠軍城市的名義捐贈5000元的資金，便開始在街道上彩繪各種花卉的圖案。

費城 以南第七街區的該計畫負責人、同時也是柬埔寨移民的奧斯丁 (Somaly Osteen)表示，除了增加行人用路安全、為當地商家活絡生氣，最主要的目的還是「製造希望」；經過新冠肺炎疫情籠罩一年後，奧斯丁說：「我們面對許多挑戰，但生命之中仍有許多美好的事物。」

奧斯丁指從米夫林(Mifflin)到波特街(Porter Streets)一帶，大約一半的商店都是由柬埔寨裔所經營，而剩下的店家經營族群包括越南、多明尼加共和國、中國、宏都拉斯和緬甸 。

今年4月底剛開幕的百貨店Nor Halal Meats and Groceries，專門販售來自緬甸的食材，還有一些來自印尼和南亞國家的零食；該店經營人正是緬甸裔的諾兒·法瑞達(Nor Farida)，也是25日上午在第七街區道路繪製工作的成員之一，她在2015年以難民的身分來到費城，靠著SEAMAAC的協助才讓開店的夢想成真。

這項道路畫作繪製的計畫是以美化社區環境和提升用路人安全作為宗旨，先吸引駕駛的注意力後讓他們間接放慢速度和煞車；最近他們才剛在第七街區和沃夫街交叉路口上掛起串燈，同時與藝術家希拉·瓦倫斯基(Shira Walinsky)在第八街區合作繪製圖畫。

事實上，明尼蘇達州的聖保羅市(St. Paul)和馬里蘭州的巴爾的摩(Baltimore)市區，為了行人安全在街道地上都有繪製畫作；根據國家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration)統計，費城的交通事故死亡率又比紐約市、芝加哥和舊金山都還高；如今奧斯丁表示，在法蘭西斯史特斯基學校(Francis Scott Key School)上課的孩子們以及接送的家長，終於都能更安心的走在街上。