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無證移民控新州博根監獄虐待囚犯、衛生環境骯髒

編譯柯立偉／綜合報導

由聯邦移民及海關執法局(ICE)管理的新澤西州博根郡(Bergen County) 哈肯薩克(Hackensack)監獄，日前遭15位無證移民致信國土安全部(DHS)民權辦公室(CRL)稱，該監獄虐待囚犯，不僅衛生環境髒亂，ICE人員更以不人道方式對待囚犯。

據報導，15名囚犯中有六名具名指控，另九名囚犯因擔心在監所會遭到ICE官員的報復而要求匿名。

這15名囚犯指控的範圍很廣，包含監所飲食含有幼蟲、監獄中隨處可見大量老鼠出沒，以及提供的寢具雖聲稱「有消毒」，但仍有肉眼可見的黃斑污漬，衛生情況堪虞；還有一名男性囚犯表示，監所執法官員趁他在換床單時，刻意觸碰他的生殖器官，在他提出抗議後，執法官員還戲謔地稱：「反正你也不能拿我怎樣。」

此外，囚犯並指控執法官員會故意給他們一些含有侮辱性字眼的紙條、忽視囚犯提出的醫療需求，甚至以肢體暴力、加速遞解出境的方法，威脅囚犯不得提出指控。一名提出指控的囚犯就說，之前有個小男孩因委託律師控告ICE，就被ICE官員遞解出境。

代表15名囚犯向國土安全部提出指控的「自由移民」東北地區專員潭雅．馬托斯(Tania Mattos)說：「哈肯薩克監獄中明顯對囚犯有不人道待遇的行為，民權辦公室有必要立刻採取行動。」並呼籲國土安全部詳細調查該監獄所的收容情形、終止與ICE的合約，並釋放所有無證移民囚犯。

博根郡警長辦公室對此案相當重視，發言人凱莎．麥克連(Keisha McLean)表示：「針對這封呈遞給國土安全部的指控書中所含有的多項指控，我們內部單位都會進行詳細調查。一旦查獲執法人員有任何不法行為，必將懲處所有涉案人員，並採取進一步措施防止問題重演。」

非法移民 ICE 監獄

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