「新澤西父母選擇」 遊說繼續開放居家網課

「新澤西父母選擇」組織遊說州長及州議員，允許父母可以選擇讓孩子繼續遠距學習。圖為一名母親在家教兩個孩子。(美聯社)

新澤西州 許多民眾已逐漸重拾疫前生活，儘管面臨Delta變種病毒擴散，使疫情反轉之際，但目前為止新州 下一學年度恢復實體授課的計畫暫無變動；由於許多家長已習慣孩子在家上課的生活，也覺得遠距教學的模式反而讓孩子的課業有進步，因此組成利益團體「新澤西父母選擇」(New Jersey Parents for Personal Choice)，遊說州長及州議員，開放父母可以選擇讓孩子繼續遠距學習。

「新澤西父母選擇」創辦人凱倫．史特勞斯(Karen Strauss)指出，雖然遠距教學是新冠肺炎的產物，但長久下來有些父母卻發現孩子在課業上有長足進步；因此，應該允許學生家長能選擇讓孩子在家上課。

史特勞斯說：「我們希望遠距上課可以永久化。時代在改變，不能固守一種模式走天下的成見，如果遠距教學有效，何必要取消呢？」

她還表示，自己最小的孩子才五歲，目前尚不能接種疫苗，且患有氣喘。為了保護他，即便現在疫情趨緩，一家人出門都還是會戴口罩。她說：「所以每個父母都有選擇如何教育 孩子的權利。」為此，「新澤西父母選擇」今年到了新澤西熱氣球節擺設攤位，爭取民眾支持，截至25日為止，共獲得726位民眾的簽名。

然而，「新澤西父母選擇」的倡議並不獲得州長及新州各學區督學的支持。民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)日前重申，所有教職員工生均須在下一學年度開學時返校上課。新州教師工會與學區督學聯盟也表示不認同，新州教育協會發言人貝克(Steve Baker)表示，現在關注的重點是學校是否已足夠安全，讓學生返校上課。

貝克說：「只要校園的公衛環境安全了，就應該恢復實體授課。因為除了極少數例外，實體授課才是學生學習的最佳管道。」而新澤西州校長聯盟主任波查(Richard Bozza)也贊同貝克的看法，他說：「這是教育界的共識，『教室』才是孩子們學習的最佳場地。」