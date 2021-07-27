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新州電話行銷詐騙案 160萬與FTC和解

編譯柯立偉／綜合報導
圖為「國際環境安全」公司推銷的「Activator 1000」化糞池清潔產品。(聯邦貿易委員會網站照片)
圖為「國際環境安全」公司推銷的「Activator 1000」化糞池清潔產品。(聯邦貿易委員會網站照片)

聯邦貿易委員會(FTC)表示，新澤西州有一家族三名兄弟，成立一間環保公司「國際環境安全」(ESI)，於2018年1月至2019年3月間，在全國範圍內以撥號機器人系統打了4500萬通行銷詐騙電話而被起訴；如今FTC已同意以160萬元罰金，另外加上公司的不動產所有權及永久禁止從事電話行銷的懲罰性措施，與被告達成和解。

此外，和解條件中，FTC還規定ESI必須於30天內解散，且解散前不得再動用任何人支付給這間企業的任何金錢。

這起案件被告為約瑟夫、西恩和雷蒙德‧卡尼(Josephn, Sean and Raymond Carney)家族三兄弟。

FTC指出，ESI打電話的對象，有3100萬通都是FTC一份「不願接到行銷電話」名單上的號碼。電話接通後，他們就會向接聽電話的民眾表示，自己是環保公司的員工，要免費提供化糞池清潔產品，如果接聽電話的民眾同意試用，就把產品寄給民眾並索取費用，等同強迫購買。如果民眾不願意付費，就會被ESI公司以提告相脅。

然而，如果民眾明確表示不要所推銷的產品，ESI仍會繼續強迫推銷，即便民眾已表明不願再接到他們的推銷電話，並要求他們把電話號碼列入內部「勿打名單」，ESI仍會持續性地打電話騷擾民眾。

根據來電過濾APP公司YouMail的統計，單單今年5月，全美就有超過40億通的電話由機器人撥號系統撥出，造成民眾生活上的困擾。為此，聯邦通信委員會(FCC)上月發出通令，要求全國各家電信通訊商，必須以電話號碼認證技術協助申辦門號的民眾封鎖機器人撥號系統的來電。

FCC代理主任委員潔西卡．羅森沃斯(Jessica Rosenworce)表示，這項新規定對於防範詐騙電話是關鍵性的措施。她說：「我們希望能讓民眾更容易接聽電話，不要看到不知名的電話號碼就倍感壓力。」

詐騙 新澤西州

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