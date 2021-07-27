賓州與聯邦達協議 緊急糧食券持續發放至年底

賓州州府與拜登政府達成協議，每月將繼續透過「營養補充援助計畫」計畫，發放1億5000萬元的緊急糧食券給約180萬名賓州民眾。(Getty Images)

賓州 代理公眾服務長梅格·史內德(Meg Snead)表示，賓州政府與拜登政府達成協議，每月將繼續透過「營養補充援助計畫」(SNAP)計畫，發放1億5000萬元的緊急糧食券 給約180萬名賓州人，以協助面臨糧食不安全(food insecurity)的低收入 戶家庭，時間可望持續到今年12月31日。

「營養補充援助計畫」俗稱糧食券，盼能協助賓州糧食不安全的低收入戶，包括有小孩、老人與身障人士的家庭。

「家庭優先冠狀病毒應變法案」(FFCRA)允許各州延長緊急糧食券，分發給該計畫收受人，協助他們撐過新冠疫情與經濟衝擊；自從2020年3月以來，賓州州民除了收到平常發放的糧食券外，每月共收到近20億元的撥款。

換句話說，仰賴社安金(Social Security)的一人家庭，在非疫情期間一個月最多可領19元，疫情期間單月則可多領215元。

史內德指出：「全國持續面臨新冠肺炎，經濟也開始恢復之際，獲得食物等必要需求變得更重要，這樣可以幫助弱勢族群維持健康，降低伴隨的健康風險。」

史內德說：「糧食券協助賓州州民購買新鮮食物與雜貨，讓資源有限的家庭可以端出食物上餐桌，同時繼續付帳單與盡義務。」

一名官員表示，拜登政府指出，聯邦公衛健康緊急狀態至少會維持到今年年底；各州因爲公衛健康緊急狀態而得以申請緊急撥款，若緊急狀態維持到2022年，那麼公衛部門預期可繼續發放緊急糧食券。

賓州與聯邦農業部達成協議繼續提供緊急協助，而賓州眾議會共和黨發言人戈特斯曼(Jason Gottesman)表示，賓州州長沃爾夫(Tom Wolf)得以達成協議，是因為他的幕僚持續恐嚇結束緊急災難發布後的後果。

沃爾夫發言人伊莉莎白·賴門特(Elizabeth Rementer)回應，這並非散播恐懼，共和黨重視短視政策，民主黨則是要確保弱勢族群不挨餓。