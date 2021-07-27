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租客押金抵租金 法院挺新州州長

編譯柯立偉／綜合報導
民主黨籍新澤西州州長墨菲去年為因應新冠肺疫情對經濟造成的衝擊，以行政命令允許州內租客得以租房押金充抵租金，獲法院認可。(美聯社)
民主黨籍新澤西州州長墨菲去年為因應新冠肺疫情對經濟造成的衝擊，以行政命令允許州內租客得以租房押金充抵租金，獲法院認可。(美聯社)

民主黨籍新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)去年為因應新冠肺炎疫情對經濟造成的衝擊，以行政命令允許州內租客得以租房押金充抵租金；不過，新州的房東及租房公司認為，州議會通過的紓困相關法案並未授權州長得以行政命令頒布此項措施，以正當法律程序權遭非法剝奪為由向法院提訴。

新澤西州高等法院日前已宣判，州長未逾越職權，判決原告敗訴。

高院合議庭表示，州議會通過的「緊急健康權力法」(Emergency Health Powers Act)確實並未授權州長得以行政命令，頒布允許租客以押金充抵租金的措施；然而，由於租賃契約係屬人民私法行為，與該法規範州長於緊急公衛危機期間所得行使職權的公法性質兩不相容，因此不應援引該法作為請求權基礎。

合議庭指出，「災害控制法」(Disaster Control Act)歷經數次修法後，已具備「公私法合一」的性質，得為本案判決依據。由於該法確實授權州長，得以行政命令代替部分本應由州議會通過的法律，因此州長的命令並未逾越法定職權範圍。

州代理檢察長布魯克(Andrew Bruck)獲悉判決結果後，推文表達對法院判決的支持；他說：「州長的命令及法院的判決，讓租客們可以安心地待在自己的家中。」

不過，原告律師麥克萊恩(Jared McClain)則認為，這份判決創下一個危險的先例；他表示：「日後只要新澤西州面對經濟危機時，州長就可以搬出今天的判例，以行政命令干預私法自治，破壞憲政架構。」

新澤西州 租客 租金

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