已完全接種 新州49人仍染疫病故

截至7月12日，新州共有49名已完成新冠肺炎疫苗接種的人仍染疫死亡；不過一半以上死者患有至少一項先天性或慢性疾病。圖為醫護人員進行新冠檢測。(美聯社)

根據新澤西州先進傳媒(NJ Advance Media)的報導，截至7月12日當地共有49名已完成新冠肺炎 疫苗接種的人仍染疫死亡；不過該州衛生廳發言人陸斯納(Donna Leusner)21日表示，一半以上死者患有至少一項先天性或慢性疾病。

新州 州長墨菲(Phil Murphy)19日曾公布，截至6月28日完成新冠疫苗接種者病歿的有31人；但最近一次公布的數據包含7月12日前取得的最新資料，疫苗接種病歿的人數仍持續成長。

路斯納指出，所有死者年齡都已超過50歲，其中30人超過80歲、13人介於65歲至79歲、6人介於50至64歲；以身體狀況分類，27人患有先天或慢性疾病，有些不只罹患一種，有17人患有心血管疾病、7人罹患糖尿病、9人有癌症或其他造成先天免疫功能低落的疾病；另外還有肺部、腎臟、肝臟等疾病被列為其他慢性疾病。

至於這些死亡人數中，有多少人是老人安養院的住戶還不得而知；不過該州衛生廳傳染病醫學主管利夫希茨(Ed Lifshitz)強調：「很重要的一點，在480萬已完成疫苗接種的居民中，只有49人死於新冠肺炎，占比約略大於10萬分之一，這代表疫苗預防死亡的有效性是99.999%。」

羅格斯大學公共衛生學院院長赫克提斯(Perry Halkitis)分析，染疫死亡風險最高的仍是那些未接種疫苗且患有先天或慢性病的人；而已完成疫苗接種但健康狀況不佳的人，將會持續受到未接種疫苗者的影響。

「解決死亡人數上升和阻止病毒持續散播的最佳方法，就是繼續提升接種疫苗的人數，」赫克提斯說：「但我們的流感疫苗 接種率只有59%，新冠疫苗又怎麼可能更高？但我們還是得堅持下去。」

根據新州統計，在地居民、就業和就學的人口當中，已有超過518萬人完成新冠疫苗接種；包含12歲以下尚無接種資格的兒童，當地居住人口達900萬人以上。