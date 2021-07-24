讓顧客酒駕釀禍 川普新州高球俱樂部認罰40萬

前總統川普在新澤西州小馬頸的高爾夫球俱樂部，因讓顧客飲酒過量導致發生死亡車禍，同意支付高達40萬元的罰款。(取材自臉書)

前總統川普 在新澤西州小馬頸(Colts Neck)的高爾夫球俱樂部，因讓顧客飲酒過量導致發生死亡車禍，同意支付高達40萬元的罰款。

川普小馬頸全國高爾夫球俱樂部(Trump National Golf Club Colts Neck)被控在高爾夫球道上，自高球 車中提供啤酒以外的酒精飲料。此外還在顧客哈德勒(Andrew Halder)喝醉時，持續提供酒類；2015年8月30日，哈德勒在距離高球俱樂部四哩的地方，於高速公路交流道上翻車，造成父親蓋瑞‧哈德勒(Gary Halder)死亡。

新州 酒精飲料管理局(Division of Alcoholic Beverage Control)於2019年10月提出告訴，但在和解協議中，川普的高球俱樂部拒絕答辯。

現年41歲的哈德勒認罪控駕駛殺人和酒駕，被處以三年緩刑；新州政府原本有意撤銷小馬頸，以及川普其他兩間位在新州的俱樂部酒牌(liquor license)。高爾夫業界專家表示，販售酒類占俱樂部營收比例不小；但在日前達成協議後，川普的高球俱樂部得已保留酒牌。

小馬頸俱樂部將分四年支付40萬元罰款，約占2020年營收的6.5%，而在12月31日前，俱樂部也被禁止直接從高爾夫球車上販售酒類。自高爾夫球車販售酒類，當時已違反俱樂部酒牌的規定。

新澤西州檢察長吉沃(Gurbir Grewal)發言人麗莎‧寇瑞爾(Lisa Coryell)表示：「罰款與其他販售酒類給喝醉顧客的和解案件一致。」寇瑞爾表示「就我們所知」，這次的罰款是新州酒類飲料監管單位80多年來，第一件高爾夫球俱樂部提供明顯不勝酒力的顧客酒精飲料，並造成死亡車禍的案例。對於本案，川普集團尚未回覆做出評論。

新州酒精飲料管理局接受吉沃監督，但他表示本月將退休加入拜登政府，主管證券管理委員會(Securities and Exchange Commission)的執法部門。