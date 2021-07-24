華人尋根之家…費城華人華僑博物館將開放

位於費城、即將開放的美國華人華僑博物館。(記者彭林／攝影)

由美國華人 華僑聯合總會、美國華人研究中心(華人智庫)聯合主辦的「如何進一步融合華人力量，健全移民歷史文化」教育研討會，日前在費城美國華人華僑博物館 舉辦。

美國華人華僑聯合總會主席、博物館創辦人林建新，美國賓州華人僑團聯盟共同主席、博物館館長朱楓、美國華人全國委員會主席蘇汲、美國華人聯合會前任主席張小彥、旅美社會學家李毅、美東深圳總商會主席梁鴻生、美國中國學生中心主席孟紅、美國華人華僑聯合總會秘書長朱立業等參加。

林建新介紹了近期博物館進展，提出了將要進行的建設及準備接納來自加州華人博物館的收藏品，建成美國最健全最現代的華人博物館平台。

朱楓表示，要將博物館打造成華人移民尋根之家，建立健全華人族譜文化，讓後人感悟到祖先的奮鬥精神與智慧。

張小彥說，建立這樣的博物館不容易，希望將來能與全美多個博物館互動，建立數據庫，展示和播放華人移民的歷史和現狀。

蘇汲表示，希望發揮更多年輕一代的思想和力量，結合華人參政的目標進行設計，鼓勵更多有志之士加入，然後向外擴張。

李毅、梁鴻生、孟紅、朱立業等人也對博物館的建設和發展提出想法，表示在追宗溯源的同時，凝聚力量，攜手合作，進而融入主流，維護應有權益，謀求更大發展。

參加活動的還有紐約早知道教育中心創辦人、知名主持人王早早，美國廣西三總會秘書長鄧軍等人。

美國華人華僑博物館將在明年5月開幕，對外開放。