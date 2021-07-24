我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

染疫增23% 內華達州遭白宮列新冠高風險區

華人尋根之家…費城華人華僑博物館將開放

記者彭林／費城報導
位於費城、即將開放的美國華人華僑博物館。(記者彭林／攝影)
位於費城、即將開放的美國華人華僑博物館。(記者彭林／攝影)

美國華人華僑聯合總會、美國華人研究中心(華人智庫)聯合主辦的「如何進一步融合華人力量，健全移民歷史文化」教育研討會，日前在費城美國華人華僑博物館舉辦。

美國華人華僑聯合總會主席、博物館創辦人林建新，美國賓州華人僑團聯盟共同主席、博物館館長朱楓、美國華人全國委員會主席蘇汲、美國華人聯合會前任主席張小彥、旅美社會學家李毅、美東深圳總商會主席梁鴻生、美國中國學生中心主席孟紅、美國華人華僑聯合總會秘書長朱立業等參加。

林建新介紹了近期博物館進展，提出了將要進行的建設及準備接納來自加州華人博物館的收藏品，建成美國最健全最現代的華人博物館平台。

朱楓表示，要將博物館打造成華人移民尋根之家，建立健全華人族譜文化，讓後人感悟到祖先的奮鬥精神與智慧。

張小彥說，建立這樣的博物館不容易，希望將來能與全美多個博物館互動，建立數據庫，展示和播放華人移民的歷史和現狀。

蘇汲表示，希望發揮更多年輕一代的思想和力量，結合華人參政的目標進行設計，鼓勵更多有志之士加入，然後向外擴張。

李毅、梁鴻生、孟紅、朱立業等人也對博物館的建設和發展提出想法，表示在追宗溯源的同時，凝聚力量，攜手合作，進而融入主流，維護應有權益，謀求更大發展。

參加活動的還有紐約早知道教育中心創辦人、知名主持人王早早，美國廣西三總會秘書長鄧軍等人。

美國華人華僑博物館將在明年5月開幕，對外開放。

華人 美國 博物館

上一則

華諮處8月4日辦阿茲海默免費講座

下一則

芝城周末迎高溫 炎熱指數近100度

延伸閱讀

寶爾博物館特展「洛杉磯的禮物」24日開幕

寶爾博物館特展「洛杉磯的禮物」24日開幕
中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體
曾參與二戰  新澤西艦改成博物館

曾參與二戰  新澤西艦改成博物館
華府史密森尼學會 7/20取消博物館防疫限制

華府史密森尼學會 7/20取消博物館防疫限制
亞裔抵制種族主義浪潮 美國華人博物館展出

亞裔抵制種族主義浪潮 美國華人博物館展出
貝佐斯捐航太博物館2億 史密森尼創辦以來最大捐款

貝佐斯捐航太博物館2億 史密森尼創辦以來最大捐款

熱門新聞

伊利諾州疫苗接種率平均已經超過五成，但南部幾個郡縣居民的接種意願卻持續低落。(特派員黃惠玲/攝影)

為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說

2021-07-21 12:40
亞洲鯉魚被視為破壞五大湖生態的殺手。(本報檔案照片)

抗擊仇恨亞裔 五大湖生態殺手「亞洲鯉魚」悄悄改名

2021-07-16 12:59
德州民眾自非洲帶回「猴痘」，CDC籲少接觸動物並勤手。(CDC網頁)

非洲「猴痘」驚現美國 1人患病

2021-07-19 18:44
X光掃描車體，偷渡客擠在狹窄的內層。(海關暨邊境保護局)

貨車怎樣夾帶偷渡客越界 邊防局X光掃給你看

2021-07-17 15:00
已故前紐瓦克大主教梅耶斯(圖)位於杭特頓郡的豪華退休寓所，日前以91萬元售出。(福斯新聞電視台截圖)

這位大主教的豪宅 逼售風波後 91萬元賣出

2021-07-16 15:31
德州議員霍華德曬出旅館洗衣、晾衣照片。（霍華德推特）

出走德州女議員PO旅館晾內衣照 炫刻苦反遭譏

2021-07-16 20:49

超人氣

更多 >
東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台

東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台
台灣「美而美早餐」進軍加州佛利蒙 開幕3天8折優惠

台灣「美而美早餐」進軍加州佛利蒙 開幕3天8折優惠
碰瓷案外案（上）

碰瓷案外案（上）
只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬

只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬
中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體