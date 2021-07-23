營運63年…新州Oreo餅乾廠關閉 數百人失業

新澤西州以生產經典餅乾奧利奧聞名的餅乾製造工廠納貝斯克，結束長達63年的營業歷史，於16日正式關閉，數百名員工失業。(美聯社)

新澤西州 麗原市(Fair Lawn)最具指標性的餅乾製造工廠納貝斯克(Nabisco)，結束長達63年的營業歷史，於16日正式關閉；納貝斯克過去以生產經典餅乾奧利奧(Oreo)聞名，當地數百名員工因此失業，其中有些人甚至在納貝斯克工作了一輩子。

全美僅三家餅乾工廠負責量產奧利奧、Chips Ahoy、Nilla Wafers和Ritz Crackers等餅乾，而過去60多年來納貝斯克工廠一直都是新州208號公路的招牌景點，只是這一切都將隨著工廠移駐墨西哥 畫下句點。

同樣在48年前透過納貝斯克產線開始量產的Fig Newton負責人費格斯(Jimmy Figs)，將一切的源頭怪罪於「企業的貪婪」，他說：「他們在墨西哥有兩家或三家工廠，這不是件好事，他們因此讓許多工人失業，別讓他們的藉口矇混你，工作機會都跑到那兒了。」

不過麗原市市長佩盧索(Kurt Peluso)向居民承諾，納貝斯克工廠雖然關閉了，但政府對這片土地仍有其他的規畫，他說：「我們已經知道有人想要開發這塊地，我們也會保留39.7英畝的工業用地，另外有些開發商似乎有興趣將這裡作為批發中心。」

佩盧索還補充，有人提議作為連鎖超市Wegman的分店，還有一些地方企業也主動提供許多協助；但無論結果為何，都將帶來許多工作機會。

然而，那些被裁員的員工，他們的生活將永遠改變；一名在納貝斯克工作30年、即將退休 的老員工史密斯(Calvert Smith)說：「沒什麼事情是永遠的，我們只能盡可能利用剩下的資源，珍惜我們所擁有的，感謝上帝，然後充分利用每一天。」