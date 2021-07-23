電郵用字歧視華裔女性 德拉瓦議員道歉

德拉瓦民主黨籍州眾議員布雷迪在電子郵件提及侮辱華裔女性的字眼，近日發出道歉聲明。(取材自臉書)

德拉瓦州 民主黨籍州眾議員布雷迪(Gerald Brady)以電子郵件回覆一個支持性交易合法化的利益團體時，用到侮辱華裔 女性的字眼；布雷迪發出道歉聲明表示：「我沒有任何藉口來解釋我尷尬及可恥的言論，這些字眼侮辱化、刻板化且非人化了整個文化。」

據報導，6月底時一個支持性交易合法化的利益團體，寄了一份普林斯頓大學的研究報告給布雷迪，該研究結論指出紐約脫衣舞俱樂部的出現，有效降低性侵 害案件；此外，該利益團體也向布雷迪提供羅德島州相關數據，指出在該州色情按摩與性交易合法化30年來，性侵害案件顯著下降，積極遊說布雷迪在德拉瓦州議會提案立法，將性交易除罪化。

布雷迪6月27日在給這個利益團體回信的電子郵件中寫道：「這老兄的意思，是說如果我們讓(侮辱性的『性交』字眼)免費的話，被塞進貨櫃船送來美國的(侮辱華裔女性字眼)就會少一點囉？」

然而，該份由遊說布雷迪支持性交易除罪化的利益團體所寄送的研究報告中，幾乎沒有提到任何性交易與華裔或亞裔女性的關聯；普林斯頓大學該份研究報告唯一提及跟亞洲有關的，也僅是在參考資料中，引述2018年南韓某一學術研究機構所刊出的關於性交易與性犯罪間關聯的研究。

德拉瓦州眾議會民主黨團發言人弗特羅(Drew Volturo)為布雷迪稍作解釋，表示布雷迪原本拜託一個朋友幫他看過並總結那份研究報告，而含有侮辱性字眼的那封郵件，是布雷迪友人發回給布雷迪的私人回函，只是布雷迪不小心按下「送出」鍵，把該封電郵當成回覆，寄給了原本寄信的利益團體。