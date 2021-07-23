新州40歲男酒駕追撞 1死3傷

新澤西州密德薩士郡(Middlesex County)老橋市(Old Bridge)9號公路18日凌晨4時30分發生一起死亡車禍 ，現年40歲的男子塞西羅(Sergio Seixeiro)，因酒駕追撞前車，造成一人死亡、三人重傷。

密德薩士郡檢察官 指出，肇事駕駛塞西羅駕駛的福特(Ford Explorer)汽車 ，於事發當時不斷加速，但塞西羅因酒駕反應不及，撞上前方的一輛豐田(Toyota)汽車。警方趕抵現場時，豐田汽車上的四名乘客均受有程度不一的傷，其中一名來自北卡羅來納州羅利(Raleigh)市的20歲女子希艾拉．吉伊(Ciara Gee)被宣告當場死亡，另外三位乘客立刻送醫治療。

肇事駕駛塞西羅則面臨檢方提出關於不能安全駕駛致人於死罪的五項刑事指控，目前正在密達薩市郡看守所羈押中，等待法院傳訊。檢察官表示：「在這起車禍中，駕駛過快的速度、酒駕與開車時的不專心，都是造成悲劇的原因。」

檢察官表示，這起案件仍在積極偵辦中，如果任何民眾曾在事發時間經過事發地點，並有任何線索可以提供檢方盡速偵辦者，可致電老橋市警察局承辦警官康諾利(Steve Connolly)，電話：732-721-5600，分機3821；或地檢署承辦助理檢察官柏曼(Jonathan Berman)，電話：732-745-4328。