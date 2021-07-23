支持驗票與否 左右賓州政治風向

自稱「川普要我選州長」的州參議員馬斯特里亞諾(中)要求針對去年大選進行驗票，更以此為口號募款。(美聯社)

前總統川普在搖擺州賓州 只輸8票，有共和黨 州議員就獲得州長和聯邦參議員 候選人的支持，力推希望效法亞利桑納州進行驗票。雖然驗票可能在法律上遭遇困難，並只限於三個郡，但仍成為政治人物立場的風向球。

驗票儼然已在選舉周期中，在競爭激烈的州長和參議員席位上，成為候選人態度的試金石，更讓人必須謹慎以對。不過部分共和黨人私下也擔心，驗票不僅是危害州政府單位的不定時炸彈，在中間選民心目中，更可能危及黨的信譽。

在共和黨內偏向中間派的前聯邦眾議員鄧特(Charlie Dent)說：「就我所知多數的共和黨人都至少有所擔憂，最糟的，就像我認為這根本大錯特錯。為什麼我們要把亞利桑納的那場鬧劇搬來賓州？」

但也有部分共和黨人對上述說法不理不睬，自稱「川普要我選州長」的州參議員馬斯特里亞諾(Doug Mastriano)就高呼要求驗票，更以此為口號募款。馬斯特里亞諾表示：「我要求進行公開透明的調查，確保每一位美國選民的選票，都被公平地計算，讓我們能夠安心。」

有意角逐州長的前眾議員巴列塔(Lou Barletta)則表示，他早在去年12月開始，就支持進行驗票。

本月稍早馬斯特里亞諾就致函包括費城在內的三個郡，要求徹查設備和文件等資訊，更威脅傳喚抵抗者。但民主黨州長沃夫(Tom Wolf)和檢察長夏皮羅(Josh Shapiro)揚言在法院反對傳喚，讓對川普的鬧劇抱持戒心的共和黨人，希望驗票無疾而終。

但若真的進行驗票，工作人員和資金來源，以及文件和設備的存放一點都是問號。儘管如此，仍有部分有意競選參議員和州長的人士力挺驗票。

不過在亞利桑納州，州長杜西(Doug Ducey)就對驗票話題避而不談，賓州共和黨部和參院共和黨領袖，同樣也沈默以對，試圖與驗票議題切割。

賓州約克郡共和黨主席皮可拉(Jeffrey Piccola)就說：「我想這就是問題所在，我不認為回到2020，你可以藉此解決什麼問題。」