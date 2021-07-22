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新州熱氣球節7月23日登場 預計吸客數十萬

編譯中心／綜合報導

第38屆新澤西州樂透局冠名的熱氣球節，將於7月23日至25日在舒伯格機場(Solberg Airport)一連三天舉行，來自全球各地的100餘個熱氣球將競相升空，預計吸引數十萬各地遊客前來。

據主辦方介紹，今年的熱氣球節將於23日(周五)下午1時30分拉開序幕，由深受兒童喜愛的暢銷書作家Laurie Berkner進行開場演出，過後還將有煙火表演。為期三日的活動將有各項美食、展覽攤位，還有花樣繁多的表演，包括Barenaked Ladies、Max Weinberg's Jukebox以及Styx等。

在最受歡迎的熱氣球放飛環節，今年除了傳統的「水滴」形熱氣球外，還有近100種主題氣球，包括鵜鶘、旋渦、賓寶熊(Bimbo Bear)，以及全美最大的國旗熱氣球等。

熱氣球節常規票價32元，四歲至12歲兒童12元，三歲以下免費。地址：39 Thor-Solberg Rd, Whitehouse Station, NJ 08889。購票及更多資訊可瀏覽網頁：http://balloonfestival.com/#。

新澤西州 機場 美食

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