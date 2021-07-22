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新州440萬人完成接種 疫苗有效性逾99.9%

編譯林梅婕╱綜合報導
新澤西州州長墨菲宣布，當地新冠肺炎疫苗的有效性超過99.9%；截至6月底全州共440萬人完成疫苗接種，突破性感染僅3747例。(美聯社)
新澤西州州長墨菲宣布，當地新冠肺炎疫苗的有效性超過99.9%；截至6月底全州共440萬人完成疫苗接種，突破性感染僅3747例。(美聯社)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)19日宣布，當地新冠肺炎疫苗的有效性超過99.9%；截至6月底全州共440萬人完成疫苗接種，突破性感染僅3747例，其中84人住院，31人死亡。

「最新統計數據是到6月28日，共計443萬2769人被認為已完成新冠疫苗接種，包含6月14日接種最後一劑疫苗的人。」墨菲在新冠簡報記者會上表示：「我們的傳染病服務中心報告，只有3474人的病毒檢測結果呈現陽性，這代表不管我們接種的是什麼疫苗，輝瑞(Pfizer)、莫德納(Moderna)、嬌生(Johnson&Johnson)，結合起來對抗病毒感染的有效性高達99.92%。」

墨菲強調，在所有已完成疫苗接種的居民當中，預防染疫住院的有效性高達99.998%，預防死亡的有效性為99.993%，他說：「數據會說話，我不必再重複這項事實，疫情可說是不存在於已接種疫苗的人身上。」

不過隨著更具傳染性的Delta變種病毒株持續散播，19日當天新州共新增324人感染，四人死亡；最近的連續七天單日新增確診案例也來到418例，比上周增加61%，比一個月前更是增加112%。

新澤西州統計顯示，當地包含居民、就業和就學的人口中已有超過517萬人完成疫苗接種；墨菲表示：「所幸我們的疫苗接種率仍持續上升。」

新澤西州包含非定居的人口約為920萬人，仍同時是全國接種率最高的州之一；但近幾個月以來接種率上升趨緩，仍有400萬人尚未接種疫苗。

至於被問到是否重新實施口罩令和其他防疫強制措施，墨菲回答：「我們的情況還不到那。我們對於目前的狀況都感到滿意，但我們會像老鷹一樣持續嚴密監督；我們努力讓確診率維持低落，為的就是不要再回到防疫般的生活。」

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