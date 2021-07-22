慶祝成立15周年 愛市獅子會網聚聯歡

愛迪生大都會獅子會在線歡慶15周年，歌舞表演十分精采。(獅子會提供)

愛迪生大都會 獅子會(Edison Metro Lions Club) 於2006年6月成立至今已15年，新任會長李嘉恩於7月10日在線上慶祝活動中，率領新幹部宣誓就職；朱虹和新任區司庫的鄭紅蘭獲得會長服務獎。

前會長鄭兆玲、創始者黃杰源和獅子會16區前州顧問羅馬諾致詞，到場貴賓包括國際理事甘士(Jeff Gans)、獅會16區州顧問奇特尼斯 (Mahesh Chitnis)、前州顧問羅馬諾 (John Romano)、前總監議長歐柏恩 (Mary Devon O'Brien)、16J區總監納伊克(Varsha Naik)和16N區前總監莫利納 (Ruth Molenaar)等。

與會嘉賓稱讚愛市獅會15年來服務社區的成就，甘士宣讀了國際獅會主席亞歷山大 (Douglas Alexander) 的賀函。 李嘉恩感激獅會老前輩們的指導和獅友們的支持，希望借助科技的力量和獅會豐富的技術人才，加強和改造社區。

23個表演視頻在線上活動中連續放映，節目有獨唱、獨舞和群舞，器樂 (鋼琴、小提琴、黑管、長笛) 獨奏及合奏，還有詩詞朗誦；此外﹐還有楊青舞蹈工作室姚安妮的「月之花影」和線上群舞「緬桂花開」﹐張穎舞蹈團的「茉莉花」和前青少獅張嘉麗的劍舞，青少獅杞司卿朗誦她所寫的詩「我來自」。

表演者有幾位是獅會成員，大多數是青少獅，各個才華橫溢，歌聲美妙動聽，舞蹈婀娜多姿﹐琴音悠揚悅耳。表演視頻YouTube 鏈接：https://www.youtube.com/watch?v=iNprVYW_KzE。