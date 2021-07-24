日本自然醣褐藻糖膠AHCC 化放療最佳天然輔助保健品

隨著時代的轉變，越來越多人信賴具有科研證據為基礎的天然輔助保健品。其中「褐藻糖膠」在眾多的輔助品當中脫穎而出，成為近十年化放療輔助品的不二之選。褐藻糖膠天然、無藥性，它有助於填補傳統治療上的缺陷和不足，讓病人順利完成療程，達到理想效果。隨著褐藻糖膠的科學研究越來越多，它的健康效益遠比您想像中多。

褐藻糖膠英文是Fucoidan，又名岩藻多糖、褐藻素等，它早在100年前已被科學家發現。褐藻糖膠是一種褐色海藻提取物，主要萃取自各種褐色海藻，例如海蘊、海帶、墨角藻和裙帶菜。它是以硫酸岩藻醣為主的高分子多醣體褐藻糖膠，基本化學成分是岩藻醣、木醣、半乳醣、醣醛酸及硫酸基等。早在1913年，瑞典烏普薩拉大學的柯林 (Kylin) 教授研究褐色海藻的「黏滑成分」時，首次發現了褐藻糖膠的存在。過去的20多年來，有關褐藻糖膠的研究資料已經顯著地增加。在Pubmed中可以查詢超過2000 篇有關褐藻糖膠的學術資料和論文。

褐藻糖膠的健康功效一直備受科學家關注，直到1996年的第55屆日本 重症學會中，首次發表了褐藻糖膠具有驚人研究成果。從褐色海藻中萃取的褐藻糖膠能抑制惡性細胞生長和轉移，甚至凋亡。褐藻糖膠是高分子多醣體，能刺激腸道免疫細胞的活性，從而提升免疫力 。褐藻糖膠和治療併用後，能提升免疫細胞的活躍性，有助於減輕副作用。除此之外，服用褐藻糖膠能改善慢性生活疾病，研究顯示，褐藻糖膠能降低膽固醇和三酸甘油脂的水平，減低了心臟病和中風危機，以及控制了血糖上升的水平，有助抑制糖尿病的發生。

日本製造的自然醣褐藻糖膠AHCC產品，包含了兩種純度極高的褐藻糖膠精華，並結合了日本的AHCC和巴西蘑菇菌絲體萃取物。產品更通過美國FDA及USDA的嚴格進口檢驗，除此之外，產品更定時送至SGS做品質安全檢驗，保證通過輻射及重金屬檢測。客戶表示，化放療期間服用，能明顯改善食慾、精神和體力，舒緩治療副作用，免疫力也得到提升。自然醣把褐藻糖膠和AHCC兩種最佳的天然成份結合，好讓人體的免疫力雙倍提升，更能減輕化放療引起的副作用、預防細胞病變、改善消化系統等。

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