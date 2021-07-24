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又逢夏日三伏天 林宮台菜 帶您“苦”中作樂

新澤西訊
林宮自家菜園裡精心種植的苦瓜家族
林宮自家菜園裡精心種植的苦瓜家族

  三伏天裡最適合吃的一種瓜菜：苦瓜。素有“夏吃瓜、夏吃苦“之說，苦瓜性寒味苦，夏天多吃一些苦瓜可以起到去火解暑作用，不過，脾胃虛寒者不宜食用太多，易引起腹瀉。位於新澤西Morristown鎮的林宮台菜餐館每逢盛夏必推出最受歡迎的有機各類苦瓜，還有蔬菜及各式海鮮，味美價平。關注健康，愛吃新鮮海鮮的饕客們在這裡可以大飽口福。

  夏季食用苦味的食物，可清熱解暑，提神健脾，且明目，還可以促進血液迴圈，舒張血管。每日飲食用一定比例的膳食纖維，可以幫助腸道蠕動，通便排毒。而且膳食纖維含量較高，在一定程度上降低餐後血糖升高幅度。換句話說，苦瓜因為含糖比例低、含纖維素比例高，所以是一種升糖速度比較慢的健康蔬菜。算是一種對糖尿病人食療比較好的蔬菜。

  林宮台菜自家農地裡種植最健康的有機蔬菜,綠皮和白皮的苦瓜、長豆、小白菜、小黃瓜、大小番茄、台灣絲瓜、辣椒…等，當天現摘的蔬果，炎炎夏日此時此刻清爽可口且不油膩的食物，以及新鮮美味的有機蔬菜外加海鮮絕對是不二之選。這些美味的有機蔬菜，遵從最自然古法的種植方式，從選擇菜地的種植土到肥料的製作絕不含糊。林先生每天的細心呵護，澆水施肥約三小時，因此林宮臺菜自家農地的蔬菜長得是鬱鬱蔥蔥，生機勃勃，真是一派悠然見南山的美好田園景象。

  林宮台菜餐館的有機蔬菜嘗鮮電話: 973-998-5057，地址： 40 Speedwell Ave., Morristown, NJ (Century 21百貨公司有停車場) ，歡迎大家歡聚餐飲，共享美食。

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