新賓德3州 鳴鳥大量死亡 專家：禍首還沒找到

自5月底開始，新澤西州、賓州及德拉瓦州有大量鳴鳥死亡，專家籲民眾不要再在戶外設置鳥類餵食器、鳥類澡盆等會吸引鳥類群聚的物品。(Getty Images)

自5月底開始，新澤西州 、賓州 及德拉瓦州 有大量鳴鳥死亡，但死亡原因目前尚未有定論。目前野生動物學家已臚列出幾種可能，包含西尼羅河病毒(West Nile Virus)和禽流感，但沒有找到決定性證據。主導研究的賓州野生動物保護局與賓州大學獸醫學院正在試圖找出鳴鳥大量死亡的原因。

就目前觀察到死亡鳥類出現的症狀，主要是眼部病變，包含長出新眼皮或眼睛腫脹，致使鳥類視力受損影響飛行。除了鳴鳥以外，包含冠藍鴉、知更鳥、八哥、椋鳥、紅雀鳥及麻雀均已受波及，特別是剛離巢的鳥類最易受到感染，影響範圍主要在新賓德三州交界處，並以賓州地界的疫情最嚴重。

據保守估計，賓州約有500隻鳥類死於這種不知名疾病；而新澤西州野生動物保護廳獸醫妮可．路伊士(Nicole Lewis)指出，每天大概會收到30隻鳥類的屍體，及50封舉報有死亡鳥類案例的電子郵件；德拉瓦州每天則收到約100起個案，與新澤西州狀況差不多。

為避免這個不知名的疾病繼續在鳥群間擴散，德拉瓦州及賓州呼籲有民眾不要再在戶外設置鳥類餵食器、鳥類澡盆等會吸引鳥類群聚的物品。德拉瓦州自然環境廳生物學家喬丹．泰瑞爾(Jordan Terrell)表示：「對於這個疾病及傳染方式我們都還不清楚，因此最簡單的方法就是減少鳥類聚集的可能。」

新澤西州相關單位則進一步呼籲民眾，把這些餵食器和澡盆用漂白水以9:1的比例兌水徹底清潔一遍。

泰瑞爾也呼籲民眾發現鳥類有異常死亡狀況時，應盡速通報相關單位。她說：「我們很需要社區民眾的協助，畢竟我們不可能時時刻刻在全州的每一個角落巡視死亡的鳥類。」