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曾參與二戰  新澤西艦改成博物館

編譯柯立偉／綜合報導
「新澤西號戰艦」1999年正式除籍，並捐贈給民間團體改裝為博物館艦，供遊客憑弔。(取材自YouTube)
「新澤西號戰艦」1999年正式除籍，並捐贈給民間團體改裝為博物館艦，供遊客憑弔。(取材自YouTube)

於1942年下水服役的海軍「新澤西號戰艦」(USS New Jersey)，曾參與二次大戰中多起重要戰役，戰功彪炳。但由於戰力更高的戰艦相繼服勤，新澤西號戰艦在1999年正式除役，並捐贈給民間團體改裝為博物館艦，供遊客憑弔。

由於新澤西號戰艦的零件設備，曾在海軍維修或開發戰艦時被借用，幾年下來其原始零件及設計圖樣散落各地。新澤西號戰艦博物館館長塞蒙斯基(Ryan Symanski)表示，自他上任之初就有聽說一些關於新澤西號戰艦零件所在位置的傳聞，因此激發他找回這些零件的想法。

塞蒙斯基表示，「讓零件回娘家」最主要有兩個目的，其一是提供博物館更多展覽素材，其二是維護這艘戰艦本身。他說：「我上任三年半以來，就一直有聽說費城的海軍基地中，保存有新澤西號戰艦的一些文件資料和零件，我一直很希望核實這究竟是不是真的。」

塞蒙斯基在其他博物館艦的協助下，於去年年初確定了新澤西號戰艦絕大多數被拆卸的零件和大量文件資料，都保存在距離該艦不遠的一艘已於1992年退役的查爾斯頓(Charleston)級戰艦上。由於該艘查爾斯頓級戰艦將於今年10月至明年9月間拆除，塞蒙斯基立刻請求海軍協助，讓他能夠登船進行文物鑑定。

去年12月，在海軍的許可及協助下，塞蒙斯基登上查爾斯頓級戰艦，並帶走了大量文件資料及部分體積較小的零件，且在體積較大的零件上做上記號，方便執行拆卸該艘戰艦的人員注意不要破壞，也方便日後進行文物維護。

塞蒙斯基表示，非常感謝海軍的協助，讓他們找回了價值約7500元的文物，包含航艦操作桿、使用手冊和信號燈，既能幫助新澤西戰艦的維護，也能讓新澤西號戰艦更完整地呈現在世人面前。

新澤西 博物館 費城

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