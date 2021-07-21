我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美日韓外交高層會晤 強調維繫台海和平穩定重要性

NBA／公鹿拿總冠軍 字母哥狂轟50分榮膺MVP

新澤西州電費 PSE&G每月將降3% 8月生效

編譯林育正／綜合報導
公共服務電力與天然氣公司(PSE&G)若與新澤西州府相關部門正式達成協議，每個月的電費帳單將得以減少3%。圖為PSE&G的工人修理電纜。(Getty Images)
公共服務電力與天然氣公司(PSE&G)若與新澤西州府相關部門正式達成協議，每個月的電費帳單將得以減少3%。圖為PSE&G的工人修理電纜。(Getty Images)

公共服務電力與天然氣公司(PSE&G)表示，若公司與新澤西州費率部門和公用設施委員會(Board of Public Utilities)正式達成協議，每個月的電費帳單將得以減少3%，大約3元。

三方的協議將改變電費的計算方式，將輸送費率自11.1%調降至9.9%，每年一共將省下1億4000萬元，費用將回饋給消費者。這次的協議將於8月1日生效，仍在等待通過聯邦能源監管委員會(Federal Energy Regulatory Commission)審核。

負責監管水電費用，為消費者爭取權益的費率部部長史黛芬妮.·布蘭德(Stefanie Brand)表示，這次的協議由政府單位開啟談話，進行PSE&G的年度評估後，協議耗時超過一年達成。她說：「我們每一年檢視計算電費的方程式，這次的調整會使電費的計算更加透明，讓我們繼續確保費率是合理的。」

PSE&G總裁兼營運長金.哈南曼(Kim Hanemann)也發布聲明稿，稱本次的協議「各方取得平衡，即時為消費者省荷包」。

哈南曼也表示：「PSE&G的在電力輸送方面的投資，也為消費者省下數以百萬計的輸電壅塞成本，並且提升電網的可靠度與耐用性。未來也將擴大支持再生能源的發展，幫助新澤西州進一步走向乾淨能源的目標。」

自2007年以來PSE&G已建造超過500英里的高壓電輸電線路，取代在住家與辦公室普遍擁有空調，以及企業仰賴24小時不斷電的電力供應前，所建造的電網。新的投資建設大幅提升電路的可靠性，也減少80%的輸電限電。

不過投資人也應留意，這份協議生效的第一年，預計使PSE&G的淨利減少5000萬元至6000萬元，等於每股減少0.1至0.12元。股東權益報酬率(ROE)也將從11.18%略降至9.9%。

新澤西州 投資 保費

上一則

神父性侵 德州父母怒告羅馬教廷、教區求償1000萬

下一則

休士頓樂廚家居旗艦店 開業

延伸閱讀

嬰兒潮瘋「匹克球」 噪音卻導致新州鄰居反目上法庭

嬰兒潮瘋「匹克球」 噪音卻導致新州鄰居反目上法庭
費城亞馬遜職業傷害最嚴重 是賓州其他員工2倍

費城亞馬遜職業傷害最嚴重 是賓州其他員工2倍
每月紓困2000元 逾300萬人網路連署

每月紓困2000元 逾300萬人網路連署
大麻除罪 新州首批撤8.8萬件訴訟

大麻除罪 新州首批撤8.8萬件訴訟
新州打擊網路誘拐 「24／7行動」逮31人

新州打擊網路誘拐 「24／7行動」逮31人
511萬人施打…新州疫苗接種率全美第8高

511萬人施打…新州疫苗接種率全美第8高

熱門新聞

26歲土耳其健美小姐德妮茲薩皮納這身打扮被禁止登機。(CBS DFW)

輕裝打份像「裸體一般」 比基尼冠軍網紅上不了飛機

2021-07-12 20:03
亞洲鯉魚被視為破壞五大湖生態的殺手。(本報檔案照片)

抗擊仇恨亞裔 五大湖生態殺手「亞洲鯉魚」悄悄改名

2021-07-16 12:59
凡賽斯豪宅改裝的高級飯店Villa Casa Casuarina Hotel，14日下午傳出兩死命案。(訂房網hotels.com截圖)

時尚大師凡賽斯遭槍殺24周年前夕 2男離奇陳屍當年凶宅

2021-07-14 18:56
設有室內籃球場的皮朋豪宅，將開放給公眾預約住宿。(airbnb官網)

1晚只要92元 NBA傳奇球星豪宅過夜體驗22日開搶

2021-07-14 13:04
X光掃描車體，偷渡客擠在狹窄的內層。(海關暨邊境保護局)

貨車怎樣夾帶偷渡客越界 邊防局X光掃給你看

2021-07-17 15:00
聲稱載萵苣的卡車，內裝擁擠偷渡客。(CBP)

萵苣貨車不夠冷 害德州119偷渡客露餡

2021-07-14 15:40

超人氣

更多 >
走過繁華秀場年代 陳美鳳享受平凡幸福

走過繁華秀場年代 陳美鳳享受平凡幸福
吳亦凡3天蒸發7400萬美元 中強硬封殺不給失德演員機會

吳亦凡3天蒸發7400萬美元 中強硬封殺不給失德演員機會
貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑

貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑
吳亦凡懶人包「21女完整時間線」情欲連結超越羅志祥

吳亦凡懶人包「21女完整時間線」情欲連結超越羅志祥
美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽