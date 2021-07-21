新澤西州電費 PSE&G每月將降3% 8月生效

公共服務電力與天然氣公司(PSE&G)若與新澤西州府相關部門正式達成協議，每個月的電費帳單將得以減少3%。圖為PSE&G的工人修理電纜。(Getty Images)

公共服務電力與天然氣公司(PSE&G)表示，若公司與新澤西州 費率部門和公用設施委員會(Board of Public Utilities)正式達成協議，每個月的電費帳單將得以減少3%，大約3元。

三方的協議將改變電費的計算方式，將輸送費率自11.1%調降至9.9%，每年一共將省下1億4000萬元，費用將回饋給消費者。這次的協議將於8月1日生效，仍在等待通過聯邦能源監管委員會(Federal Energy Regulatory Commission)審核。

負責監管水電費用，為消費者爭取權益的費率部部長史黛芬妮.·布蘭德(Stefanie Brand)表示，這次的協議由政府單位開啟談話，進行PSE&G的年度評估後，協議耗時超過一年達成。她說：「我們每一年檢視計算電費的方程式，這次的調整會使電費的計算更加透明，讓我們繼續確保費 率是合理的。」

PSE&G總裁兼營運長金.哈南曼(Kim Hanemann)也發布聲明稿，稱本次的協議「各方取得平衡，即時為消費者省荷包」。

哈南曼也表示：「PSE&G的在電力輸送方面的投資 ，也為消費者省下數以百萬計的輸電壅塞成本，並且提升電網的可靠度與耐用性。未來也將擴大支持再生能源的發展，幫助新澤西州進一步走向乾淨能源的目標。」

自2007年以來PSE&G已建造超過500英里的高壓電輸電線路，取代在住家與辦公室普遍擁有空調，以及企業仰賴24小時不斷電的電力供應前，所建造的電網。新的投資建設大幅提升電路的可靠性，也減少80%的輸電限電。

不過投資人也應留意，這份協議生效的第一年，預計使PSE&G的淨利減少5000萬元至6000萬元，等於每股減少0.1至0.12元。股東權益報酬率(ROE)也將從11.18%略降至9.9%。