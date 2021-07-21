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非營利組織：新州近300萬窮人 包含80萬名兒童

編譯林梅婕／綜合報導
調查指出，新冠肺炎疫情爆發之前，新澤西州就有將近300萬人生活在貧困當中，其中包含80萬名兒童。圖為民眾排隊等待領取食物。(Getty Images)
調查指出，新冠肺炎疫情爆發之前，新澤西州就有將近300萬人生活在貧困當中，其中包含80萬名兒童。圖為民眾排隊等待領取食物。(Getty Images)

根據非營利組織Legal Services of New Jersey’s Poverty Research Institute最新公布的一項調查指出，新冠肺炎疫情爆發之前，新澤西州就有將近300萬人生活在貧困當中，其中包含80萬名兒童。

該組織致力於揭露當地貧窮的真實狀況，並以該調查作為新州地區高生活開銷的指標；該調查顯示，新州各郡的真實生活開銷為聯邦官員統計貧窮線的2.48倍。

不過據人口普查局(U.S. Census Bureau)的調查，新州當地生活在貧困中的居民不超過80萬人，或是只占9.2%；該組織指他們調查的貧窮等級指標才是「一般家庭如何維持收支平衡的真實狀況」。

「在赤裸裸的真實貧窮線門檻下，你才知道自己原來生活在貧困之中。」該調查主任普瑞薩德(Shivi Prasad)說：「你沒有足夠的收入支付生活中一些很基本的開銷，你被迫失去這項基本開銷、或是只能用另一項重要的開銷來換取，例如為了付房租只能買少一點食物，或是為了給孩子們買件冬天的大衣而延後體檢或領取處方藥。」

儘管2019年新州的最低時薪調升至10元，調查結果卻顯示，一名需獨自扶養兩個孩子的單親家長得身兼三份半的全職最低薪資工作，才能免強達到貧窮線的門檻。

根據該組織的計算，2019年新州一家以三個小孩的家庭收入為標準，若年收入低於7萬372元則屬於貧窮家庭；不過當年聯邦政府的統計，貧窮線標準為年收入2萬598元。

該研究還指出，同年度新州兩間臥房的公寓租金總額中位數為1萬7316元，占聯邦政府貧窮線補助預算的85%。

新州 聯邦政府 新澤西州

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