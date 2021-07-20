我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土新增18例確診、4例死亡

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

嬰兒潮瘋「匹克球」 噪音卻導致新州鄰居反目上法庭

編譯林梅婕／綜合報導
「匹克球」近年成為60歲以上老人家最喜愛的運動之一，然而新澤西州一地區的居民卻為此反目成仇，因為匹克球製造的聲響太過擾人。(Getty Images)
「匹克球」近年成為60歲以上老人家最喜愛的運動之一，然而新澤西州一地區的居民卻為此反目成仇，因為匹克球製造的聲響太過擾人。(Getty Images)

近年來嬰兒潮世代掀起一陣「匹克球」(pickleball)風潮，成為60歲以上老人家最喜愛的運動之一；然而，新澤西州的居民卻為此反目成仇，主要是因為匹克球製造的聲響太過擾人。

匹克球可說是全美成長最快速的運動，而位於新州北部博根郡(Bergen County)的里奇伍德村(Ridgewood)，有許多70多歲、甚至80歲以上的銀髮族們、帶著厚重的眼鏡、穿著休閒運動服歡樂地拍打著看似網球的球拍；當地一名69歲的匹克球愛好者梅茨勒(Allen Metzler)笑說：「我們叫匹克球流氓，看看這些打球的人，他們都跟我一樣。」

匹克球的球場規模接近羽毛球場，但規則和球網高度卻比較類似網球；玩家使用實木或合成材質的球拍，試圖擊中一個有許多孔、塑膠製的球；運動過程需要快速的反應，步調也非常快。

不過這項運動最令人困擾的問題就是會製造非常大的聲響，惹得街訪鄰居不堪其擾，造成玩家和鄰居的不悅，當地警方甚至還為此兩度出庭說明。

過去20多個月以來里奇伍德村委員會不斷設法解決噪音的問題，包括委託環境學家來評估噪音的影響、強制要求玩家使用「靜音」或噪音等級為「綠色」的球拍，甚至還砸了兩萬元在球場周圍搭建起隔音板。

儘管如此，許多鄰居仍無法忍受匹克球的噪音，曾有居民抱怨自己為了享受寧靜的社區而付出高額的稅金，卻因為匹克球而毀了一切：「這四個匹克球場徹底改變整個社區。」

今年初為了評估如何解決噪音問題，球場被封鎖長達兩個多月；此外，地方法院還通過噪音管制條例，限制玩家們打球的時間，每天都有管理員來給球場開門或上鎖，引起匹克球玩家們的不滿。

「他們就跟保姆一樣，」梅茨勒指著球場的攝影機說：「有哪個球場需要這樣監視？」

新澤西州 攝影 新州

上一則

德州民主黨集體出走華府 代價150萬元+五人染疫

下一則

北卡24日房屋翻新投資講座

延伸閱讀

洛杉磯國際機場待航區擬東移至57公路 噪音不減 眾城市反對

洛杉磯國際機場待航區擬東移至57公路 噪音不減 眾城市反對
大麻除罪 新州首批撤8.8萬件訴訟

大麻除罪 新州首批撤8.8萬件訴訟
新州打擊網路誘拐 「24／7行動」逮31人

新州打擊網路誘拐 「24／7行動」逮31人
屠宰場剝削無證移工 新州2男因金融犯罪入獄

屠宰場剝削無證移工 新州2男因金融犯罪入獄
511萬人施打…新州疫苗接種率全美第8高

511萬人施打…新州疫苗接種率全美第8高
新州房市熱 南部郡市漲最多

新州房市熱 南部郡市漲最多

熱門新聞

26歲土耳其健美小姐德妮茲薩皮納這身打扮被禁止登機。(CBS DFW)

輕裝打份像「裸體一般」 比基尼冠軍網紅上不了飛機

2021-07-12 20:03
亞洲鯉魚被視為破壞五大湖生態的殺手。(本報檔案照片)

抗擊仇恨亞裔 五大湖生態殺手「亞洲鯉魚」悄悄改名

2021-07-16 12:59
座落在離鄉灣的半成屋。（Fort Worth Star-Telegram／洛培茲提供）

房子蓋一半稱物料漲追加6萬元 建商片面毀約停工

2021-07-12 12:10
凡賽斯豪宅改裝的高級飯店Villa Casa Casuarina Hotel，14日下午傳出兩死命案。(訂房網hotels.com截圖)

時尚大師凡賽斯遭槍殺24周年前夕 2男離奇陳屍當年凶宅

2021-07-14 18:56
設有室內籃球場的皮朋豪宅，將開放給公眾預約住宿。(airbnb官網)

1晚只要92元 NBA傳奇球星豪宅過夜體驗22日開搶

2021-07-14 13:04
遭指控歧視的汽車修護廠。(FOX26畫面截圖)

曾被指帶病毒又要求戴口罩 德州男子不滿：我是越裔

2021-07-12 18:27

超人氣

更多 >
前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出

前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出
周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大

周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大
Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點

Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點
經濟學人：拜登的新中國主張大有問題

經濟學人：拜登的新中國主張大有問題
中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准

中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准