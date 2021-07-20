嬰兒潮瘋「匹克球」 噪音卻導致新州鄰居反目上法庭

「匹克球」近年成為60歲以上老人家最喜愛的運動之一，然而新澤西州一地區的居民卻為此反目成仇，因為匹克球製造的聲響太過擾人。(Getty Images)

近年來嬰兒潮世代掀起一陣「匹克球」(pickleball)風潮，成為60歲以上老人家最喜愛的運動之一；然而，新澤西州 的居民卻為此反目成仇，主要是因為匹克球製造的聲響太過擾人。

匹克球可說是全美成長最快速的運動，而位於新州 北部博根郡(Bergen County)的里奇伍德村(Ridgewood)，有許多70多歲、甚至80歲以上的銀髮族們、帶著厚重的眼鏡、穿著休閒運動服歡樂地拍打著看似網球的球拍；當地一名69歲的匹克球愛好者梅茨勒(Allen Metzler)笑說：「我們叫匹克球流氓，看看這些打球的人，他們都跟我一樣。」

匹克球的球場規模接近羽毛球場，但規則和球網高度卻比較類似網球；玩家使用實木或合成材質的球拍，試圖擊中一個有許多孔、塑膠製的球；運動過程需要快速的反應，步調也非常快。

不過這項運動最令人困擾的問題就是會製造非常大的聲響，惹得街訪鄰居不堪其擾，造成玩家和鄰居的不悅，當地警方甚至還為此兩度出庭說明。

過去20多個月以來里奇伍德村委員會不斷設法解決噪音的問題，包括委託環境學家來評估噪音的影響、強制要求玩家使用「靜音」或噪音等級為「綠色」的球拍，甚至還砸了兩萬元在球場周圍搭建起隔音板。

儘管如此，許多鄰居仍無法忍受匹克球的噪音，曾有居民抱怨自己為了享受寧靜的社區而付出高額的稅金，卻因為匹克球而毀了一切：「這四個匹克球場徹底改變整個社區。」

今年初為了評估如何解決噪音問題，球場被封鎖長達兩個多月；此外，地方法院還通過噪音管制條例，限制玩家們打球的時間，每天都有管理員來給球場開門或上鎖，引起匹克球玩家們的不滿。

「他們就跟保姆一樣，」梅茨勒指著球場的攝影 機說：「有哪個球場需要這樣監視？」