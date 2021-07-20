新州破獲最大麻醉毒品案 2嫌落網

新澤西州大西洋郡本周破獲該郡歷來最大宗的麻醉毒品案件，逮捕兩名男性嫌犯克拉維約(右)和岡薩雷斯(左)。(當局照片)

新澤西州 大西洋郡(Atlantic County)日前破獲該郡歷來最大宗的麻醉毒品 案件，逮捕兩名男子。

檢察官 泰納(Damon G. Tyner)表示，「無論在任何方面，此案都是大西洋郡史上最大宗的麻醉毒品案件，我要強調，此案若無『自由派中大西洋的高強度毒品販運區計畫』(Liberty Mid-Atlantic High Intensity Drug Trafficking Area)各單位通力合作，絕對無法成功將嫌犯緝捕歸案。」

檢察官辦公室的探員、緝毒局(DEA)幹員等其他官員12日前往39歲嫌犯克拉維約(Ricardo Clavijo)在埃格港鄉(Egg Harbor Township)的住處執行搜索令，當探員抵達時，發現克拉維約就在家門口，而37歲的同夥岡薩雷斯(Christopher Gonzalez)窩藏在地下室。

執法人員在該地下室起出多包五公斤裝的疑似吩坦尼(fentanyl)、八公斤裝的疑似吩坦尼或古柯鹼(cocaine)、兩公斤裝的可疑海洛因(heroin)和數萬個每公斤分裝的可疑海洛因。

此外，執法人員還查獲一把點四五口徑手槍、一個裝滿的手槍彈匣、一把九釐米50輪彈鼓(drum magazine)，以及多個麻醉毒品包裝材料、用具及電動數鈔機。

官員表示，克拉維約和岡薩雷斯13日被依多項毒品與武器相關罪名起訴，並將透過視訊會議過堂，目前遭拘留，不得保釋。

大西洋郡檢察官辦公室首席調查員得謝爾德斯(Bruce K. DeShields)發表聲明說，「我很自豪執法夥伴的成果，致力對抗毒品並維護本州及大西洋郡居民與遊客的安全，我們致力透過聯合執法行動和醫療計畫，對抗並降低毒品濫用及其致死情況，這類緝捕行動會拯救很多性命。」