大麻除罪 新州首批撤8.8萬件訴訟

新澤西州「大麻除罪化法」7月1日生效後，各級法院開始分批撤銷相關案件，而首批撤銷的案件約8萬8000件，占新澤西州大麻犯罪的四分之一。（美聯社）

新澤西州 州長墨菲(Phil Murphy)今年2月簽署「大麻 除罪化法」(Marijuana Decriminalization Law)，已於7月1日生效；為因應新法施行，新澤西州各級法院12日宣布，開始分批撤銷相關案件，而首批撤銷的案件約8萬8000件，占新澤西州大麻犯罪的四分之一。

大麻除罪化法要求新澤西州各級法院的行政部門，統整出今年2月22日以前所有關於大麻案件的有罪判決、認罪協商，以及替代刑罰的保安處分相關案件；此外，針對已進入執行階段的案子，如未繳罰款、殘餘刑期、進行中的保護管束等等也須一併整理交付，作為州政府執行大麻除罪化法的重要參考。

新澤西州檢察長也發布命令，指引各級檢察官 及助理檢察官關於大麻除罪化的準則。2月22日當日或以前，所有關於大麻的持有、運送案件一律立刻撤銷指控。但倘行為人犯罪行為有所競合，僅限撤銷大麻部分的犯罪，其他犯罪事實仍需追訴。

此外，法院表示，為方便民眾查閱自己過去的大麻犯罪是否撤銷指控，或塗銷前科紀錄，將開發線上服務，供民眾申請除罪證明使用。

雖然目前新澤西州娛樂用大麻的使用已經合法化，但並非毫無限制。首先，「大麻除罪化法」只讓民眾可以合法取得並吸食大麻，並未允許民眾自行栽種。在新澤西州任何栽種大麻的行為仍被視為非法，檢方將會提出控罪。

其二，每人合法持有大麻的數量上限為六盎司，超過此一重量即為四級犯罪，最重可處18個月有期徒刑。根據持有不同的重量，刑度也有所不同。持有25磅(11公斤)以上為一級犯罪、持有5磅(2.2公斤)至25磅為二級犯罪、持有5公克至5磅為三級犯罪。