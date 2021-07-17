新州打擊網路誘拐 「24／7行動」逮31人

新澤西州打擊在新冠肺炎疫情期間暴增的網路誘拐事件，州檢察長吉沃（右，左為州長墨菲）宣布，在「24／7行動」中逮補31人，將以對孩童性剝削罪名起訴。（美聯社）

新澤西州 打擊在新冠肺炎疫情 期間暴增的網路誘拐事件，州檢察長吉沃(Gurbir Grewal)14日宣布，在「24／7行動」中逮補31人，將以孩童性剝削罪名起訴。

遭逮捕的嫌犯中，有兩人以性侵 或企圖性侵起訴，還有兩人被生產或企圖生產兒童色情片起訴。色情片的素材來自透過電玩遊戲或社群媒體，以勒索或索求的手法，獲得性剝削的影像。

「24／7行動」自4月1日起至6月30日進行，遭逮捕的罪犯介於18至65歲之間，被控多項罪名；其中包括企圖進行人口販運，企圖性侵，犯罪性接觸，與未成年人分享色情資訊，以勒索企圖竊取、製造、發布和持有兒童性侵素材；在許多案件中，性侵素材為兒童慘遭強姦的影片。

州檢察長表示，向新澤西地區兒童網路犯罪打擊小組(ICAC)的網路犯罪通報，其中包括來自國家失蹤與剝削兒童中心(NCMEC)的情報，數量在新冠肺炎疫情尚未完全結束的狀況下仍居高不下。

新州在2021年前六個月期間，就已收到3324件通報，比2019年整年的2393件增加39%。新州州政府官員表示，目前的數量可能超過2020年，其中有10個月為疫情期間的6130件。

「24／7行動」集結多個單位共同合作行動，包括刑事司法局，新澤西州警、格洛斯特鎮警局，新澤西地區兒童網路犯罪打擊小組，隸屬於國土安全部底下的國土安全調查小組 (HSI)，以及多個郡的檢察官辦公室。

吉沃表示：「受到疫情影響，許多年輕人仍花非常多時間使用電子產品，因此我們必須保持警戒。我們呼籲父母和監護人，必須警告孩童社群媒體和熱門遊戲網站上，存在許多威脅。父母也必須注意孩童成為網路虐待受害者的跡象。」