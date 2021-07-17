脅迫客戶獻身 賓州前檢察官被判刑

賓州前檢察官薩爾斯曼（戴眼鏡和口罩者）坦承，先前任辯護律師時脅迫客戶進行性行為，被判處18個月至五年監禁。（美聯社）

賓州 一名檢察官 坦承在擔任辯護律師時，脅迫客戶發生性行為，9日被判處18個月至5年有期徒刑。

布拉德福德郡(Bradford County)一名法官對前地區檢察官薩爾斯曼 (Chad M. Salsman) 判刑。薩爾斯曼5月認罪，但恐嚇、要求賣淫和妨礙司法等各項指控堅決否認。

現年44歲的薩爾斯曼住在懷阿盧星(Wyalusing)，2月份被控性侵 一位因刑事和兒童監護案官司纏身的女性客戶；在認罪協議下，性侵指控和其他指控被撤銷。

共和黨籍的薩爾斯曼2019年11月當選為地區檢察官。

提出指控的受害者指稱，薩爾斯曼撫摸她們、企圖要裸照，並施壓或強迫進行性行為，有時就在他辦公桌上。

民主黨籍檢察長夏皮羅(Josh Shapiro)辦公室指控並起訴薩爾斯曼，稱薩爾斯曼「脅迫脆弱的賓州人，因為他認為受害者很容易保持沉默，假如她們站出來，不太可能被相信。」

夏皮羅說，薩爾斯曼的權威地位已被剝奪，再也不能傷害女性。

薩爾斯曼第一次被指控後，以布拉德福德郡政府郵箱發送電郵聲明，指稱這些指控是惡毒的謊言，並聲稱要為自己辯護、駁斥對他提出的虛假指控。

一名法官5月任命昂德雷 (Albert Ondrey) 擔任布拉德福德縣地區檢察官。

薩爾斯曼還獲釋後還需接受六年監管。