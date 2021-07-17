屠宰場剝削無證移工 新州2男因金融犯罪入獄

新澤西州密德薩士郡兩名男子在五年前被指控，在雞隻屠宰廠對無證移民執行強迫勞動，不過兩人在本周僅以金融犯罪的名義入獄服刑。（示意圖，Getty Images）

五年前被指剝削無證移民 在家禽屠宰廠工作的兩名新澤西州密德薩士郡(Middlesex County)男子，2016年被補後，以「串謀販賣人口」、「藏匿無證人士獲取經濟利益」和違反「公平勞動基準法」(Fair Labor Standards Act)罪名起訴；不過，兩人本周僅以金融犯罪的名義入獄服刑。

承辦檢察官 指出，來自紐約的59歲瓦希德(Mohammad Abdul Wahid)和47歲卡比爾(Mohammed Iqbal Kabir)於2011年7月至2016年1月期間，以每周工作70至100小時的要求，卻只支付員工290元的薪資，完全不給付超時工作的費用；而且每周還扣除40元，讓員工們住在有蟲的宿舍。

訴狀書中雖然沒有詳列違法的屠宰場名稱，但其中兩名受雇的無證移民表示，他們向雇主抱怨工作環境不佳後，卻被威脅要將他們逮捕和遣返。

根據聯邦政府估計，瓦希德和卡比爾靠著違法節省的稅收總額超過33萬5509元；瓦希德今年稍早坦承犯下兩項稅務謊報，以及一項未如實繳納就業税，卡比爾則坦承一項藏匿無證人士獲取經濟利益的罪名。

地區法官薛里登(Peter Sheridan)在7日裁定，瓦希德將處以一年又一天的刑期和兩年監管釋放，而且必須歸還犯罪期間欠的稅，卡比爾則被判處三個月徒刑和兩年獄後監督；倘若所有罪名成立，兩人原本面臨的刑期長達20年。

根據國稅局 發言人表示，全案依照瓦希德和卡比爾的認罪結果已經結案；承辦檢察官表示，涉入整起案件調查的單位包括聯邦檢察官辦公室、勞工部、國土安全部、聯邦調查局、國稅局、農業部，以及司法部民權局人口販賣調查組。