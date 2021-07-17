屠宰場剝削無證移工 新州2男因金融犯罪入獄
五年前被指剝削無證移民在家禽屠宰廠工作的兩名新澤西州密德薩士郡(Middlesex County)男子，2016年被補後，以「串謀販賣人口」、「藏匿無證人士獲取經濟利益」和違反「公平勞動基準法」(Fair Labor Standards Act)罪名起訴；不過，兩人本周僅以金融犯罪的名義入獄服刑。
承辦檢察官指出，來自紐約的59歲瓦希德(Mohammad Abdul Wahid)和47歲卡比爾(Mohammed Iqbal Kabir)於2011年7月至2016年1月期間，以每周工作70至100小時的要求，卻只支付員工290元的薪資，完全不給付超時工作的費用；而且每周還扣除40元，讓員工們住在有蟲的宿舍。
訴狀書中雖然沒有詳列違法的屠宰場名稱，但其中兩名受雇的無證移民表示，他們向雇主抱怨工作環境不佳後，卻被威脅要將他們逮捕和遣返。
根據聯邦政府估計，瓦希德和卡比爾靠著違法節省的稅收總額超過33萬5509元；瓦希德今年稍早坦承犯下兩項稅務謊報，以及一項未如實繳納就業税，卡比爾則坦承一項藏匿無證人士獲取經濟利益的罪名。
地區法官薛里登(Peter Sheridan)在7日裁定，瓦希德將處以一年又一天的刑期和兩年監管釋放，而且必須歸還犯罪期間欠的稅，卡比爾則被判處三個月徒刑和兩年獄後監督；倘若所有罪名成立，兩人原本面臨的刑期長達20年。
根據國稅局發言人表示，全案依照瓦希德和卡比爾的認罪結果已經結案；承辦檢察官表示，涉入整起案件調查的單位包括聯邦檢察官辦公室、勞工部、國土安全部、聯邦調查局、國稅局、農業部，以及司法部民權局人口販賣調查組。
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