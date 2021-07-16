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申請賓州失業金 恢復提交求職證明

編譯陳韻涵／綜合報導
賓州自18日開始恢復原來規定，欲申請失業津貼的居民，必須提供求職證明。圖為賓州一家加油站外的招人廣告。(美聯社)
賓州自18日開始恢復原來規定，欲申請失業津貼的居民，必須提供求職證明。圖為賓州一家加油站外的招人廣告。(美聯社)

賓州自18日開始，欲申請失業津貼的居民，必須提供已兩度提出求職申請的證明，並在申請前一周完成「求職活動」(work search activity)，例如參加就業博覽會、在求職網站上張貼履歷等。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，賓州失業者及其維權團體反對申請補助要提供求職證明的規定改變，擔心系統過載而無法應對其他問題。

這項政策改變也適用於申請聯邦新冠肺炎「疫情失業補助」(Pandemic Unemployment Assistance)計畫，此計畫擴大補助業者、特約工作者和獨立承包商。

對失業的賓州人而言，這些改變會讓他們更難領到失業津貼，而申請補助的體系效能本來就不佳，每個案件提交後至少要數周或數月才領得到錢。

維權團體擔心，部分失業居民不知道規則改變，導致他們申請被駁回。

匹茲堡的「街坊法律服務」(Neighborhood Legal Services)律師梅麗莎‧伊凡斯(Melissa Evans)說：「勞工部與產業增加另一道謎題，監督註定會更延宕的系統，並在繁瑣的申請流程中畫上更多官僚紅線，受影響最嚴重的人們大多生活在貧窮線之下。」

當局統計，賓州5月失業率為6.9%，低於2020年4月高峰值的逾15%。

美國整體經濟5月新增逾50萬個工作機會，但數千個賓州職缺尚未補滿，數十個郡的郡長5月連署上書州議會，呼籲官員收緊申請失業津貼的求職規定。

賓州商業與產業廳事務主任哈珀(Alex Halper)則表示，雖然失業津貼是失業者「關鍵的保護網」，但確保失業者有在找工作才能領取津貼也很合理。他說：「雇主深諳職場人力危機依然存在，當局需要採取多方策略，沒有跡象顯示單一政策可以完全解決問題。」

賓州 勞工部 美國

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