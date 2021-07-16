前紐瓦克大主教豪華寓所 91萬售出

已故前紐瓦克大主教梅耶斯(圖)位於杭特頓郡的豪華退休寓所，日前以91萬元售出。(福斯新聞電視台截圖)

天主教紐瓦克總教區(Archdiocese of Newark)宣布，已故前紐瓦克大主教約翰·梅耶斯(John J. Myers)位於新澤西州 杭特頓郡(Hunterdon County)的退休 寓所在日前以91萬元售出；這棟三層樓高、占地八畝、且室內外都有泳池的豪宅，過去引發許多教區居民的不滿，認為對天主教神職人員來說太過奢華。

新州「明星紀事報」(The Star-Ledger)曾報導，梅耶斯斥資50萬元為他的寓所增建圖書館、室內泳池、按摩浴缸以及數座壁爐，激起超過2萬2000人在2014年連署請願，要求天主教會將這棟豪宅出售，但一直到梅耶斯過世後九個月，他的退休寓所才成功售出。

許多教區居民認為梅耶斯對請願活動「充耳不聞」，迫使他們停止向地方教會捐款以示抗議；此外，當時還有些神父陷入性騷擾 疑雲，梅耶斯也曾接受審查。

後來天主教紐瓦克總教區仍決定保留梅耶斯的寓所，直到2016年梅耶斯正式入住以前，他只有周末才會在這裡度過。

近年來梅耶斯因為身體健康每況愈下，最後搬回伊利諾州老家與家人同住，而天主教區也宣布在2020年1月出售這棟房屋，同年7月該棟豪宅刊登出售的價格為94萬5000元。

當時天主教會表示，出售價的91萬元歸教會所有，「佣金將從售價扣除，剩餘收益則返還紐瓦克總教區資助各部會，尤其是疫情影響最嚴重的地區。」

此外，該棟房屋出售的廣告內文寫道：「房屋領土占地超過八畝，擁有7300平方呎奢華居住空間；起居設備包括兩座電梯、室外溫水按摩泳池和14呎長運動泳池、四個壁爐、寬板木質地板、新型化糞池系統、室外自動滅火灑水系統、發電機、保全系統，以及中央吸塵系統等。」

梅耶斯的退休寓所為紐瓦克總教區持有的最後一筆房地產。